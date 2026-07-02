Informe de gestión de Peña tuvo “algunas omisiones”, según UIP

Anoche, el presidente de la República, Santiago Peña, presentó su informe de gestión ante el Congreso Nacional. A criterio del titular de la UIP, Enrique Duarte, el mandatario habló de “muchas cosas interesantes”, pero también hubo “algunas omisiones”.

“La verdad es que si voy a definir, fue una presentación amplia, interesante, pero con un alto enfoque político. No puede ser de otra manera ante el Congreso y sobre todo en un Congreso mayoritariamente de su propio signo político”, declaró durante su visita a los estudios de ABC TV.

Asimismo, Duarte dijo que “faltó un poco de énfasis en el rol del sector privado”, ya que, según citó, es el “principal motor de la inversión y la generación de empleo del país”.

“Entendemos que el contexto y enfoque era político, pero nos hubiera gustado una mayor mención al respecto del mundo privado”, agregó.

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Informe de gestión y temas “que nos preocupan”

Según Duarte, dentro del informe “también extrañamos” temas que “preocupan” al sector empresarial, entre ellos, financiamiento, condiciones de desarrollo y las deudas del Estado.

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Asimismo, acotó que si bien se destacaron inversiones, también faltó abordar temas como la burocracia o inseguridad jurídica, ambos “fundamentales” y de “preocupación recurrente” a lo largo del sector privado.

También alegó que todo lo referente a energía requiere de “inversiones rápidas” porque ese es “el tema hoy vigente en el mundo”, al igual que le hubiese “gustado” una mención del mandatario referente al salario mínimo.

“Necesitamos una banca de desarrollo. El Banco Nacional de Fomento hoy es un banco de consumo, no realmente de desarrollo. Si queremos realmente ir hacia el desarrollo, el financiamiento es un elemento clave y fundamental. Se necesitan mejores plazos, tasas, periodos de gracia, el tema de la seguridad jurídica”, concluyó.

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