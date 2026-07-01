Peña: De un “país de maravillas” al “Paraguay vive el mejor momento económico de la historia”

En su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional, como dispone la Constitución, el presidente de la República, Santiago Peña, presentó el estado del país, cuestionando, como lo hace de manera recurrente a los medios de prensa críticos, porque se le indica que pinta un “país de maravillas”. y aseveró que muchos de lo que considera de logros no se leerán “en algunos diarios”.

La rendición de cuentas ante el Legislativo es casi un informe calcado que presentó Peña ante su mentor político y titular de la ANR, Horacio Cartes el pasado 17 de junio.

En el inicio de su elocución, Peña adelantó que salía del protocolo habitual donde expone sus logros, recibe aplausos " la ausencia de algunos legisladores y los títulos del país de la maravillas" de algunos medios de comunicación.

“Es que creo que todos nosotros, diputados, senadores, gobernadores, la clase política en general y los medios de prensa y grupos económicos hegemónicos . Dijo que la Albirroja dio un baño de humildad esta semana. Dijo que el épico triunfo de la Selección Nacional en la Copa del Mundo de la FIFA trajo unos días de algarabía pocas veces vistas”, expresó el titular del Ejecutivo.

Mencionó a varios futbolistas de la Selección como Orlando Gill, José Canale, Julio Enciso, Gustavo Gómez y al profesor Gustavo Alfaro “quien devolvió la autoestima a los paraguayos”.

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“Ellos nos enseñaron que el país lo construimos juntos, entre todos, que la palabra rendirse no figura en el diccionario de los paraguayos, que más allá de nuestras diferencias hay un bien común superior, la grandeza del Paraguay. Creo que la clase política, los empresarios y los medios de comunicación, tenemos que decir dos palabras: Gracias y perdón", manifestó Peña.

“Gracias por mostrar un camino hacia un Paraguay mejor , el coraje, la disciplina, la lucha tenaz, el trabajo en equipo más que las individualidades. Gracias por dejar el nombre de la inseguridad en lo más alto en el mundo. Perdón porque los que tenemos la responsabilidad de guiar a nuestro país, no siempre estamos a las alturas, lo intentamos, como es mi caso, con todo mi ser, pero las limitaciones materiales, las mezquindades, incluso nuestras insuficiencias personales, hace que quedemos en deuda con el pueblo”, expresó el presidente de la República.

“Vencer o Morir”.

En otro momento de su discurso, Santiago Peña instó a “todos los paraguayos a seguir el ejemplo albirrojo. Podemos tener nuestras diferencias, incluso profundas, pero hay un bien mayor por el cual vale la pena vivir, pelear y trabajar”.

“Porque estoy seguro de que todos estaremos de acuerdo en algo: simplemente, no hay nada mejor en el mundo que ser paraguayo. Me da pena pensar que hay millones de personas en este planeta que vivirán sin saber y sentir lo que es provenir de esta nación para la cual rendirse no es una opción: “Vencer o Morir”. Busquemos entonces las coincidencias, en lugar de las diferencias; los proyectos comunes, en lugar de las individualidades; el bien de todos, sobre el particular; y construyamos ese país que sabemos que nos merecemos, y que el mundo está empezando, fascinado, a conocer", subrayó.

“Y si hay algo que se parece a la “Albirroja”, en el sentido de mostrarnos las grandes cosas que podemos conquistar los paraguayos cuando trabajamos juntos, esa es nuestra Constitución de 1992. Hace apenas una semana celebramos, por primera vez en nuestra historia, el Día de la Jura de la Constitución Nacional. Honramos así al texto constitucional más democrático, pluralista, garantista y enfocado en lo social que haya tenido nuestra República", remarcó.

Seguidamente, agregó: “La simple realidad es que con la Constitución de 1992 el Paraguay por primera vez en su historia ha vivido en una verdadera democracia. Nunca antes tuvimos eso; por el contrario, nuestra historia política se destacó por los cuartelazos, la prisión, la intolerancia y los “días roturados” del exilio, al decir de nuestro gran poeta Elvio Romero. Pero los paraguayos pudimos cambiar esa realidad, dimos vuelta a la historia. Y así, hace 34 años vivimos ininterrumpidamente en democracia, con desacuerdos, discusiones y algunas crisis, pero los gobiernos se cambian sin derramamiento de sangre, y nuestras elecciones libres son un modelo de transparencia y eficacia a nivel regional y mundial".

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“Crecimiento económico vigoroso”

Peña, seguidamente, manifestó: Y no solo eso: ese Paraguay democrático se ha caracterizado por un crecimiento económico vigoroso y la reducción de la pobreza a niveles nunca antes alcanzados. Esa es la verdad, los datos están ahí, y son logros de la democracia constitucional paraguaya. Al decir del gran republicano Roberto L Petit, “la historia, desprovista de la pasión del momento, con imparcialidad y objetividad”, nos dirá en el futuro que los paraguayos tenemos mucho de que estar orgullosos por lo que conseguimos bajo el amparo de la Constitución. Por ello, quiero comenzar este informe agradeciendo a este Congreso porque, gracias a una ley que ustedes sancionaron, esa fecha quedó incorporada a nuestro calendario cívico, para recordar la importancia de nuestra Carta Magna. No la tomemos por sentado; aún perfectible, nos ha dado mucho".

“Estoy consciente de que han existido críticas porque, antes de presentar el informe ante el Congreso, lo hice en mi Partido. Francamente, no veo problemas en ello. No solo porque pertenecer al partido de Bernardino Caballero, de Blas Garay, de Ricardo Brugada, de Juan León Mallorquín, de Luis María Argaña y tantos otros es algo que me llena de orgullo. Sino por una razón más simple: cuanto más se realicen este tipo de actos, mejor. Por ello, aprovecho este escenario para lanzar un desafío: que los partidos políticos de la oposición que estén aquí presentes, al terminar, lo soliciten, y con muchísimo gusto volveré a brindar mi informe con ellos”.

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“No hay que tener miedo al debate, a la confrontación de ideas: el ideal debe ser, al decir del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, la “democracia deliberativa”, en la que todos dialoguemos para construir un mejor país. Así podremos poner, como la Albirroja, al Paraguay en lo más alto. Sé que muchos critican también mi retórica sobre el “resurgir del gigante”. Si estar convencido de la grandeza de este país es un pecado, lo acepto con alegría. Porque soy un optimista incurable, que ama a su país y cree en su grandeza. Pienso que los incrédulos lo son apenas porque todavía no han visto lo enorme que es este país. Nos tiraron todo lo que se podía tirar a un país, nos invadieron, intentaron destruirnos, pero aquí estamos, “vivitos y coleando”. Más fuertes que nunca. Así que solo puedo decir gracias, una vez más, al pueblo paraguayo por permitirme el inmenso privilegio, que nunca voy a poder pagar, de ocupar el sillón de López".

“Nunca antes tuvimos los números económicos que hoy tenemos”

Peña dijo que en su informe delinea el estado general de la nación: el año 2026 encuentra al Paraguay en el mejor momento económico de toda su historia: y esto no es un relato, es una realidad.

Dijo que “nunca antes tuvimos los números económicos que hoy tenemos; nunca antes estuvimos en la vidriera del mundo como ejemplo a seguir; nunca antes el Paraguay tuvo un PIB tan grande; nunca antes tuvimos tantas inversiones extranjeras y nacionales; nunca antes el Estado invirtió en lo social como ahora; nunca antes tuvimos una clase media tan vigorosa; nunca antes tuvimos el riesgo país tan bajo; y nunca antes tuvimos tantos paraguayos fuera de la pobreza”.

“Pero no me crean a mí; escuchemos al Banco Mundial. Según este organismo internacional, Paraguay es el país de América del Sur que más ha crecido en los últimos 60 años, entre 1960 y 2024: 1.520%. Y también, en los últimos tres años. Nuestro PIB en el 2025 creció 6,6% — el mayor en 12 años, triplicando, repito, triplicando, el promedio de la región. Y creció tres años seguidos por encima del 4%, algo que no ocurría desde 2006-2008, cuando la región se beneficiaba del boom de los commodities", sostuvo el mandatario.

En otro momento de su alocución, dijo que el crecimiento proyectado en el 2026 es de 4,2%, completando cuatro años consecutivos sobre el 4%. “Se trata de algo inédito en democracia, y comparable solo con la era de Itaipú. En este Gobierno, duplicamos el promedio regional y lideramos el crecimiento. Así, recuperamos la senda que se había perdido entre el 2018 y 2022, cuando crecimos apenas 1,2% en promedio”, aseveró.

Por todo ello, Standard & Poor’s nos otorgó el segundo grado de inversión en diciembre de 2025, un espaldarazo para el país. Y todo esto no es casualidad sino causalidad: es el fruto de la estabilidad política, y en los últimos tres años, de un Congreso que ha sabido encontrar puntos de coincidencia con el Ejecutivo.

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Agradeció al Congreso

Peña dijo que nada se logra sin estabilidad. Señaló que la estabilidad política y la solidez de nuestra democracia son el suelo firme sobre el que se construye todo lo demás.

“Esa estabilidad nos dio el grado de inversión, y la economía más sana de la región, mientras otros países viven de sobresalto en sobresalto. Debo hacer por ello una especial mención aquí a este Congreso, porque por primera vez en nuestra historia democrática, tenemos un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo que trabajan en forma coordinada y los resultados están a la vista. Y lo hacemos honrando la pluralidad de esta casa: cada proyecto que planteamos lleva el acompañamiento de bancadas de distintos signos. Permítanme detenerme unos minutos en todo lo que construimos juntos en este período legislativo, porque es la mejor prueba de ese trabajo conjunto inédito”.

“Prisión mental”

El presidente Peña dijo, en otro apartado de su discurso: “Por ello, tenemos que liberarnos de viejos esquemas que encarcelan a nuestras mentes, que limitan nuestra forma de ver las cosas, para poder mirar al mundo como realmente es: lleno de infinitas posibilidades. Existe todavía una prisión mental que tenemos que romper, que es la que nos dice que el Paraguay es un país pequeño, que no tiene mucho que aportar al mundo. En contra de esto he utilizado, desde que asumí el Gobierno en el año 2023, la idea del “resurgir de un gigante”.

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“Es que creo que durante demasiado tiempo los paraguayos nos limitamos, nos auto-flagelamos, nos castigamos a nosotros mismos. Hemos sido, muchas veces, nuestros peores enemigos. Por eso les pido que rompamos esas cadenas y aceptemos que el Paraguay es un país gigante. Nos hemos sobrepuesto a todas las adversidades, a todas las calamidades, y estamos hoy más fuertes que nunca. ¿Acaso no podemos ser también protagonistas del mundo, convirtiendo al Paraguay en un líder en las relaciones internacionales? ¿No podemos dejar de ser la “isla rodeada de tierra” y pasar a ser el puente que une a los países del continente? ¿No podemos volver a ser grandes como lo fuimos en épocas de Don Carlos Antonio López? ¿Por qué no? Pueblo paraguayo: Les insto hoy a romper las ataduras mentales, esos enemigos invisibles que nos impiden llegar a nuestro verdadero potencial".

“Paraguay gigante”

“Créanme: el Paraguay es grande, los paraguayos no tenemos límites cuando nos lo proponemos. Estoy soñando, dirán los cínicos, los pesimistas, a lo cual solo me cabe responder: “sí, estoy soñando; estoy soñando de que podemos lograrlo juntos; estoy soñando de que podemos ser grandes; estoy soñando de que podemos cambiar la realidad; y estoy soñando que el Paraguay será ese país que es la envidia de todos” Estoy soñando, porque es posible, porque ese gigante está resurgiendo", manifestó, en otro apartado, el presidente Peña.