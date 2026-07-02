Esperanza Martínez cuestiona informe de Peña: “El Paraguay profundo sigue con polladas”

Luego de que el presidente de la República, Santiago Peña, expusiera su informe de gestión presentado por el presidente ante el Congreso Nacional, la senadora opositora Esperanza Martínez lanzó una dura crítica al balance expuesto por el mandatario. Si bien reconoció los indicadores macroeconómicos y las inversiones en infraestructura destacadas por el Ejecutivo, sostuvo que esos avances no se traducen en una mejora de la calidad de vida de la mayoría de los paraguayos.

La legisladora afirmó que el discurso presidencial dejó de lado los problemas cotidianos que afectan a las familias y cuestionó que el Gobierno celebre logros como el grado de inversión mientras persisten la desigualdad, la precariedad de los servicios públicos y el aumento del endeudamiento.

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“El Paraguay profundo sigue esperando”

Martínez señaló que el informe se concentró en datos económicos y en las obras de infraestructura, pero evitó abordar la realidad del denominado “Paraguay profundo”.

“Hay un informe de la economía macro, de las obras y de las inversiones. Sabemos que este es un gobierno que tiene el mayor incremento de la deuda pública y también de la deuda interna”, sostuvo.

Agregó que las reformas anunciadas no llegan al bolsillo de las familias, que continúan recurriendo a actividades solidarias para afrontar gastos básicos.

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“El Paraguay de todos los días sigue esperando que las reformas lleguen a la economía familiar, que no tengan que seguir con las polladas y las tallarinadas”, cuestionó.

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Corrupción y mafias, temas ausentes

La senadora también reprochó que el presidente no haya mencionado durante su mensaje los casos de corrupción ni la influencia de organizaciones criminales dentro del Estado.

“No se habló nada de la gran corrupción que pesa sobre este Gobierno. No se habló de las mafias que están empotradas. No se habló absolutamente de eso cotidiano que hace que este país siga teniendo una enorme desigualdad y una carencia de servicios que impacten en la vida de la gente”, manifestó.

Para la legisladora, el crecimiento de algunos sectores económicos no representa un beneficio real para la mayoría de la población, que continúa enfrentando dificultades para acceder a servicios esenciales.

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“Hospitales nuevos, pero sin medicamentos”

Uno de los principales cuestionamientos de Martínez estuvo dirigido a la política sanitaria impulsada por el Gobierno. Si bien reconoció las inversiones en infraestructura hospitalaria, sostuvo que los nuevos edificios no resuelven las deficiencias del sistema público de salud.

“Vayan a mirar los hospitales que hoy están funcionando. Pregúntenles a las asociaciones de pacientes que están reclamando medicamentos e insumos”, expresó.

La senadora sostuvo que las inversiones priorizan las grandes obras, mientras persisten problemas estructurales como la falta de medicamentos, insumos y atención oportuna.

“Las inversiones son importantes, porque ahí está el negocio, ahí está el porcentaje, pero son elefantes blancos”, concluyó, en una de las críticas más severas al informe de gestión presentado por el presidente Santiago Peña.