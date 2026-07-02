Economía
02 de julio de 2026 a la - 12:44

Itaipú: Sin avances sobre Anexo C en la Cumbre del Mercosur pese a la cuenta regresiva

AME6143. LUQUE (PARAGUAY), 30/06/2026.- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, habla en una rueda de prensa al cierre de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur este martes, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME6143. LUQUE (PARAGUAY), 30/06/2026.- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, habla en una rueda de prensa al cierre de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur este martes, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

Las negociaciones sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú fueron relegadas de la agenda presidencial en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Conmebol. A pesar de la urgencia por los plazos que vencen, el Gobierno admitió que el tema ni siquiera tocaron en el nivel de los mandatarios.

Por Silvana Bogarín

El canciller nacional, Rubén Ramírez, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo tras el cierre de la cumbre, que reunió a seis jefes de Estado de la región, justificó la falta de debate sobre la binacional apuntando a la agenda del evento.

“Respecto de las negociaciones del Anexo C, debido a la premura, por la agenda, no hubo oportunidad de hablar a nivel presidencial sobre ese tema, y es una cuestión que sigue en el ámbito de las negociaciones bilaterales”, explicó el canciller Rubén Ramírez.

Pese a que se había anunciado que se daría el encuentro entre los mandatarios Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, la falta de espacio en la cumbre no permitió que eso suceda.

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Cabe recordar que el 31 de diciembre próximo vence la tarifa de US$ 19,28 kW-mes que Paraguay y Brasil acordaron por el periodo 2024-2026. Sin un acuerdo técnico y político avanzado para el crucial documento del Anexo C del Tratado de Itaipú, la binacional corre el riesgo de entrar al nuevo año sin previsibilidad financiera y por tanto, sus compradores ANDE y ENBPar, tampoco.

Las cuentas pendientes con Brasil

La última definición de la tarifa exigió meses de desgaste diplomático y de tensiones con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El pacto de los tres años buscaba dar oxígeno para cerrar la revisión integral del documento, algo que sigue sin resolverse.

Hasta el momento, las conversaciones continúan exclusivamente a nivel de gabinetes del Poder Ejecutivo de ambos países, considerando que los ministros Javier Giménez (jefe de Gabinete) y Alexandre Silveira de Oliveira (Minas y Energía del Brasil), quienes también son también consejeros de la entidad paraguayo/brasileña.