Itaipú: Sin avances sobre Anexo C en la Cumbre del Mercosur pese a la cuenta regresiva

El canciller nacional, Rubén Ramírez, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo tras el cierre de la cumbre, que reunió a seis jefes de Estado de la región, justificó la falta de debate sobre la binacional apuntando a la agenda del evento.

“Respecto de las negociaciones del Anexo C, debido a la premura, por la agenda, no hubo oportunidad de hablar a nivel presidencial sobre ese tema, y es una cuestión que sigue en el ámbito de las negociaciones bilaterales”, explicó el canciller Rubén Ramírez.

Pese a que se había anunciado que se daría el encuentro entre los mandatarios Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, la falta de espacio en la cumbre no permitió que eso suceda.

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Cabe recordar que el 31 de diciembre próximo vence la tarifa de US$ 19,28 kW-mes que Paraguay y Brasil acordaron por el periodo 2024-2026. Sin un acuerdo técnico y político avanzado para el crucial documento del Anexo C del Tratado de Itaipú, la binacional corre el riesgo de entrar al nuevo año sin previsibilidad financiera y por tanto, sus compradores ANDE y ENBPar, tampoco.

Las cuentas pendientes con Brasil

La última definición de la tarifa exigió meses de desgaste diplomático y de tensiones con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El pacto de los tres años buscaba dar oxígeno para cerrar la revisión integral del documento, algo que sigue sin resolverse.

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Hasta el momento, las conversaciones continúan exclusivamente a nivel de gabinetes del Poder Ejecutivo de ambos países, considerando que los ministros Javier Giménez (jefe de Gabinete) y Alexandre Silveira de Oliveira (Minas y Energía del Brasil), quienes también son también consejeros de la entidad paraguayo/brasileña.