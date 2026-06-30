Economía
30 de junio de 2026 a la - 14:46

Sector pesquero de Ayolas advierte con nuevas protestas por incumplimientos de Yacyretá

Pescadores de Ayolas aguardan confirmación de audiencia con director paraguayo de Yacyretá.
Sector pesquero de Ayolas advierte con nuevas protestas en el acceso a la EBY por incumplimientos de compromisos por parte de responsables de la administración de la entidad. Miguel Ángel Rodríguez

Pescadores comerciales de Ayolas anunciaron que podrían retomar las medidas de fuerza frente a la EBY, ante el estancamiento de las negociaciones relacionadas con el pedido de limpieza del río Paraná, afectado por la presencia de algas, así como reivindicaciones del sector. Según indicaron, el diálogo permanece paralizado desde hace 15 días.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, manifestó que las conversaciones con la EBY se están prolongando más de lo esperado. Señaló, además, que los funcionarios designados por el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, para atender los reclamos del sector dejaron de responder y posteriormente salieron de vacaciones, sin designar reemplazantes para dar continuidad a las gestiones.

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“Parece que algunas personas no nos toman en serio. Yo creo que no se debería jugar con la necesidad ajena. Hubieran comunicado que se iban de vacaciones y designado a otras personas para continuar con las negociaciones y gestiones. Si en lo que resta de las próximas 24 horas no se tienen respuestas, lastimosamente, la próxima semana el sector pesquero volverá a la calle por tiempo indefinido”, indicó Ferreira.

Entre los principales reclamos presentados por los pescadores a Yacyretá figura la limpieza del río Paraná, desde hace meses invadido por algas que afectan la actividad pesquera y la navegación. Asimismo, solicitan la compra de elementos de pesca para reemplazar las herramientas destruidas por las algas, la provisión de kits de alimentos y la implementación de trabajos temporales hasta que concluya la limpieza del río Paraná, aguas abajo de la represa Yacyretá.

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