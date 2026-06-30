Sector pesquero de Ayolas advierte con nuevas protestas por incumplimientos de Yacyretá

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, manifestó que las conversaciones con la EBY se están prolongando más de lo esperado. Señaló, además, que los funcionarios designados por el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, para atender los reclamos del sector dejaron de responder y posteriormente salieron de vacaciones, sin designar reemplazantes para dar continuidad a las gestiones.

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“Parece que algunas personas no nos toman en serio. Yo creo que no se debería jugar con la necesidad ajena. Hubieran comunicado que se iban de vacaciones y designado a otras personas para continuar con las negociaciones y gestiones. Si en lo que resta de las próximas 24 horas no se tienen respuestas, lastimosamente, la próxima semana el sector pesquero volverá a la calle por tiempo indefinido”, indicó Ferreira.

Entre los principales reclamos presentados por los pescadores a Yacyretá figura la limpieza del río Paraná, desde hace meses invadido por algas que afectan la actividad pesquera y la navegación. Asimismo, solicitan la compra de elementos de pesca para reemplazar las herramientas destruidas por las algas, la provisión de kits de alimentos y la implementación de trabajos temporales hasta que concluya la limpieza del río Paraná, aguas abajo de la represa Yacyretá.

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