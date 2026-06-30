Mipymes critican “asueto populista” de Peña: advierten millonarias pérdidas y un frenazo a la economía

El presidente de la Federación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella,expresó el profundo disgusto y la preocupación del sector privado ante el repentino decreto dictado a última hora de ayer por el presidente Santiago Peña, tras el triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial de Fútbol.

Para el referente gremial, este tipo de decisiones arbitrarias representan un duro golpe para la economía y la producción nacional. “A nosotros esto nos liquida. Es un día que se paga la jornada completa, pero está totalmente muerta”, afirmó, en conversación con ABC.

Explicó que las empresas deben cubrir de igual manera costos fijos como agua, luz, internet, servicios informáticos, administración y salarios, sin generar un solo guaraní de ingreso.

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Una pérdida de hasta US$ 180 millones para el país

Tavella recordó estimaciones económicas que señalan que un día de paralización total del país representa una pérdida de entre US$ 150 y US$ 180 millones. “Hoy es un día perdido, una pérdida para absolutamente todas las empresas. El Poder Judicial, las ventas, la atención médica y las cirugías programadas... absolutamente todo se paró”, dijo.

Asimismo, comentó que aquellos comercios que por la naturaleza de su negocio se ven obligados a abrir, deben pagar el doble a sus empleados en un contexto donde ni siquiera hay transporte público fluido para que los trabajadores se movilicen.

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“Aprender a festejar trabajando”

El titular de Fedemipymes lamentó que se esté instalando una cultura de reiterar feriados bajo una mirada populista en lugar de apuntar al desarrollo.

“Tenemos que aprender a festejar los triunfos trabajando, no farreando y tomando hasta la madrugada para después dormir medio día. Eso no es un premio”, resaltó.

Al ser consultado sobre las comparaciones con otros países de la región que tienen más feriados que Paraguay, Tavella fue tajante: “Tenemos que mirar a los países que trabajan más. Argentina lleva 20 años con ideas populistas y está destruida. Nosotros no somos un país del primer mundo; estamos intentando insertarnos como un país de oportunidades”.

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Más de un millón de emprendedores afectados

Aseguró que el impacto del asueto afecta a una enorme masa trabajadora en el sector de las mipymes, que abarca a unas 460.000 empresas formalizadas que cuentan con Registro Único del Contribuyente (RUC) y a cerca de 700.000 emprendedores informales.

Destacó que estos últimos resultan muy golpeados porque dependen estrictamente de la “venta del día a día y, al no haber movimiento ni colectivos en la calle, sus ingresos caen a cero”, afirmó.

Entre los rubros más perjudicados citó el sector gastronómico y de servicios de comida, las industrias en general, el sistema de salud y la educación.

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El drama de los jornaleros y cuentapropistas

Tavella hizo un llamado especial de atención hacia los miles de cuentapropistas y obreros de la construcción que cobran bajo la modalidad de jornal. “Ellos ganan por día trabajado. En un feriado no trabajan, no facturan y no cobran, pero igual necesitan comer”, apuntó.

El presidente del gremio reconoció que legalmente el Congreso le otorgó la potestad al Ejecutivo de decretar de forma arbitraria hasta tres feriados móviles al año.

“Solicitamos que el Gobierno tenga una mirada más económica y no tan populista. Todos necesitamos trabajar y tenemos un compromiso con la producción y con nuestros colaboradores”, concluyó.