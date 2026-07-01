Contribuyentes reportan fallas del sistema para presentar SIARA que vence hoy

El Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) instó este miércoles a los profesionales a continuar presentando las solicitudes de inscripción en el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), pese a las fallas informáticas que afectan tanto al sistema del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) como a la plataforma de registro.

La directora de Educación del CCP, Alba Talavera, explicó que el pedido responde a una recomendación realizada por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiario Final del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que solicitó a los usuarios no detener los trámites mientras se solucionan los inconvenientes técnicos.

“Instamos a todos los colegas a que sigan presentando la inscripción del representante legal. El correo que confirma la presentación será considerado como constancia de que el trámite fue iniciado”, señaló.

Según indicó, la dependencia estatal dispone de plazo hasta el 31 de julio para emitir la respuesta sobre las solicitudes presentadas.

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Preocupación por exigencias de los bancos

El principal reclamo del gremio apunta a las consecuencias que podrían enfrentar empresas y contribuyentes mientras esperan la aprobación de los registros.

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Talavera señaló que varios bancos ya están exigiendo la constancia del SIARA para renovar líneas de crédito, otorgar nuevos préstamos, habilitar cuentas o mantener operativas las existentes.

Por ello, dijo que el Colegio solicitará una mesa de diálogo con las autoridades de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del MEF para gestionar una comunicación con la Superintendencia de Bancos.

“De esta manera lo que pretendemos es que las de entidades financieras acepten temporalmente el correo de presentación del trámite mientras se expiden las constancias definitivas. El problema no es que los contadores no quieran cumplir, sino que existen inconvenientes informáticos que retrasan el proceso, afirmó.

Problemas en dos etapas del proceso

Las autoridades del gremio, sostienen que las dificultades comienzan con la obtención de la identidad electrónica y la firma electrónica del representante legal a través del MITIC, requisito previo para acceder al SIARA.

Posteriormente, durante la carga de documentos en la plataforma, también se registran caídas del sistema y demoras, especialmente en los días de mayor demanda, lo que obliga a reiniciar el proceso en numerosas ocasiones.

Ante esta situación, el Colegio recomendó a los profesionales conservar el correo de recepción de la solicitud y realizar capturas de pantalla cuando el sistema presente errores, como respaldo de los intentos de cumplimiento.

Cumplimiento ronda el 75%

De acuerdo con la información compartida por las autoridades durante la conferencia de prensa, alrededor del 75% de los sujetos obligados ya habría iniciado o concluido el proceso de inscripción, mientras que aproximadamente una cuarta parte aún se encuentra pendiente.

Los dirigentes señalaron que las mayores dificultades se presentan en asociaciones, fundaciones, clubes y cooperativas, debido a la cantidad de socios que deben registrar dentro del sistema.

Finalmente, el Colegio de Contadores reiteró que no busca confrontar con las instituciones públicas, sino que se adopten medidas para agilizar los sistemas informáticos y evitar que empresas y contribuyentes resulten perjudicados por demoras ajenas a su voluntad.

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