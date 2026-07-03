MEF desembolsó cerca de US$ 45 millones esta semana a proveedores del Estado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que esta semana desembolsó de G. 274.356 millones (US$ 44,9 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana correspondida entre el 23 de junio y el 1 de julio de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que G. 32.629 millones se pagaron con Fuente 10, G. 106.042 millones se abonaron con Fuente 20 y G. 135.685 millones con Fuente 30.

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Los pagos corresponden a proveedores de la Presidencia de la República, los ministerios de Economía y Finanzas, Público, de Defensa Nacional, del Interior, Salud Pública y Bienestar Social, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Industria y Comercio, del Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Empleo y Seguridad Social.

La lista sigue con el Ministerio de Educación y Ciencias, las universidades Nacional de Asunción, de Concepción, del Este, de Villarrica, Canindeyú, de Pilar, de Caaguazú, de Itapúa, de Concepción, entre otras instituciones del Estado.

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.