Paraguay crecerá cerca del 4%, pero el desafío es que el crecimiento llegue a toda la población, afirma economista

Durante una entrevista a ABC el analista Jorge Garicoche refirió que las perspectivas para la economía paraguaya siguen siendo favorables y que las proyecciones de crecimiento rondan el 4%, en línea con las estimaciones oficiales.

“Paraguay va a crecer”, aseguró, al destacar el desempeño de la agricultura durante la primera parte del año y el fuerte avance de la industria, especialmente de las exportaciones manufactureras.

Según explicó, las exportaciones de manufacturas de origen industrial registran un crecimiento superior al 30%, convirtiéndose en uno de los principales motores de la actividad económica.

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El reto es sostener el crecimiento

El economista señaló que Paraguay acumularía cuatro años consecutivos con una expansión superior al 4%, aunque remarcó que el verdadero desafío es mantener ese ritmo en el tiempo y lograr que sus beneficios lleguen al mercado laboral.

“El crecimiento existe y se está dando, pero tiene que permear en nuestro mercado laboral”, indicó.

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En ese sentido, sostuvo que persisten problemas estructurales como la elevada informalidad y los bajos ingresos, factores que generan la percepción de que el crecimiento económico todavía no mejora las condiciones de vida de una parte importante de la población.

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Industria, el sector que más sorprende

Garicoche destacó que el sector industrial continúa mostrando un desempeño superior al esperado y consideró que seguirá siendo uno de los principales impulsores de la economía.

Precisó que el dinamismo no se limita al régimen de maquila, sino que también alcanza a ramas como la metalmecánica y otras actividades manufactureras.

Explicó que la industria no solo genera empleo directo, sino que también impulsa cadenas de valor vinculadas al transporte, financiamiento, logística y servicios, fortaleciendo la formalización de la economía.

Además, indicó que el crecimiento de las exportaciones exige mayores estándares de trazabilidad, lo que obliga a que proveedores y empresas se incorporen a esquemas más formales.

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El crecimiento está impulsado por la inversión

Consultado sobre los factores que actualmente sostienen la expansión económica, Garicoche afirmó que el crecimiento depende principalmente de la inversión.

“El consumo es bastante estable en Paraguay. Eso es positivo porque no ha caído, pero tampoco se ha incrementado significativamente”, explicó.

Concluyó asegurando que el país continuará creciendo en los próximos años, aunque insistió en que será necesario acompañar ese proceso con políticas que favorezcan la inclusión laboral y reduzcan la informalidad.

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