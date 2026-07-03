Itaipú: transferencias por cesión de energía caen 32%

De acuerdo con los reportes oficiales de la Dirección Financiera de la entidad, de enero a junio de 2026, Itaipú transfirió un total de US$ 239 millones al Estado paraguayo, bajo los conceptos del Anexo C. La cifra representa una pérdida neta de US$ 30 millones frente a los US$ 269 millones inyectados en el primer semestre de 2025, una reducción que afecta a gobernaciones y municipios.

El componente más afectado en el análisis comparativo fue la compensación por la energía paraguaya cedida al Brasil. Mientras que en el primer semestre de 2025 la binacional remesó US$ 97 millones por este concepto, en la primera mitad de 2026 la cifra cayó a US$ 66 millones, la disminución, por ende, fue del 32%.

Esta marcada reducción impacta directamente en el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y en las cuentas de los gobiernos locales, que dependen constitucionalmente de estos desembolsos para sostener programas de nutrición estudiantil en las escuelas públicas del país.

Lea más: Itaipú: fuerte caída de los pagos en los primeros cinco meses de este año

Por el contrario, los recursos en concepto de royalties mostraron una mínima variación al alza, pasando de US$ 130 millones en 2025 a US$ 131 millones en el periodo actual de 2026. Estos fondos financian parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) y obras viales comunales.

Por su parte, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no registró variaciones en el acumulado semestral. La estatal eléctrica percibió US$ 42 millones entre enero y junio de 2026, idéntica cifra a la recibida en el mismo lapso del 2025 en carácter de utilidades y resarcimientos de las cargas de administración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si se mira el comportamiento mensual exclusivo de junio, la tendencia a la baja se confirma. En junio de 2026 la inyección por cesión de energía cayó a US$ 10 millones (frente a los US$ 13 millones de junio de 2025).

Lea más: Itaipú: Transferencias al Estado caen 15% en el primer cuatrimestre del 2026

A pesar del visible recorte en las transferencias, desde la binacional defendieron su gestión financiera en sus publicaciones institucionales asegurando que: “Además de mantener un óptimo desempeño en la generación de energía, Itaipú sigue honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros, lo que significa una inyección económica fundamental para el Estado”.