Peña reporta avances en la red eléctrica y millonarias inversiones en su Informe Anual

El Tercer Informe Presidencial presentado por el Poder Ejecutivo señala que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) registra un avance del 33% en la digitalización de su red de distribución eléctrica, a través del sistema Smallworld Electric Office.

Para este relevamiento, la estatal utiliza sensores LiDAR, drones, cámaras 360° e inteligencia artificial, con el objetivo de generar modelos tridimensionales y una base de datos centralizada de sus activos.

Según cifras oficiales, ya se relevaron más de 80.000 kilómetros de líneas eléctricas en 104 distritos del país y se georreferenciaron más de 561.500 postes. La meta institucional es llegar a unas 2,5 millones de estructuras a nivel nacional.

Lea más: Peña ensalza acuerdo para Yguazú Digital, pero “olvida” crisis en ANDE por tarifa

Préstamo de US$ 140 millones

El informe señala que el 12 de marzo de 2026 se firmó un contrato de préstamo entre la ANDE y dos organismos multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un total de US$ 140.000.000 (US$ 70 millones aportados por cada entidad).

El dinero se destinará a la construcción de la Subestación Emboscada 500/220 kV, que se interconectará a la red de 220 kV de Asunción y los departamentos de Central, Cordillera y Presidente Hayes. El objetivo declarado por el Gobierno es “asegurar el suministro eléctrico sostenible para el desarrollo económico del país”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe también reporta la puesta en marcha de otras obras de infraestructura eléctrica ya concluidas. En la Subestación Vallemí II, departamento de Concepción, la ANDE instaló dos bancos de capacitores de 220 kV y 20 MVAr cada uno, con una inversión de US$ 2,9 millones.

Además, se habilitaron las subestaciones María Auxiliadora (220/23 kV) y Alto Paraná (220/66/23 kV). La primera incluyó la construcción de unos 90 kilómetros de línea de transmisión en 220 kV y beneficiaría, según el documento, a más de 80.000 usuarios en el sur del país.

Lea más: Los puntos más importantes del informe de gestión de Santiago Peña

La segunda, equipada con tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear) y una capacidad instalada de 400 MVA, demandó una inversión aproximada de US$ 26 millones, financiados con cooperación de la Unión Europea y el BEI. Según la ANDE, beneficiaría a más de 300.000 usuarios en Ciudad del Este y su zona de influencia.

Refuerzo de la red de distribución

En el segmento de distribución —el de mayor contacto directo con el usuario final—, el informe destaca la instalación de 3.130 nuevos transformadores, que suman más de 436.000 kVA de potencia al sistema.

También se ejecutó el reemplazo de conductores desnudos por conductores protegidos en redes de media tensión, con la sustitución de 683 kilómetros de líneas de 23 kV, además del mantenimiento de 260 alimentadores de media tensión.

Por otro lado, la ANDE incorporó maquinaria pesada —miniexcavador, tractocamiones y topadoras, entre otros equipos— con una inversión de G. 15.200 millones en recursos propios, destinada al mantenimiento de más de 7.000 kilómetros de líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 66 kV.

Lea más: Informe de gestión presidencial: ¿Por qué el Presidente debe rendir cuentas ante el Congreso?

Yacyretá: rehabilitación y ampliación

Aunque en su discurso brindado ante el Congreso, del 1 de julio pasado, Peña ni lo mencionó, el informe dedica un apartado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Indica que se realizaron trabajos de rehabilitación de unidades generadoras, mantenimientos integrales e intervenciones en transformadores, además de la actualización de sus sistemas de supervisión y control.

Según el documento, la esclusa de navegación de la represa permitió el transporte de aproximadamente 2.256.687 toneladas de productos durante el período informado.

El Proyecto de Maquinización del Brazo Aña Cua, que busca sumar 270 MW adicionales a Yacyretá —una producción estimada de 2.000 GWh anuales, equivalente a un aumento cercano al 10% de la generación de la central—, muestra un avance más desigual: las obras civiles llevan un 32% de ejecución, mientras que los contratos electromecánicos registran 54% y 66%, con un avance global del 38%.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) aprobó una adenda que extendió el plazo de ejecución del proyecto hasta 2029, tras un reinicio de las obras en diciembre de 2025. El informe señala desembolsos por US$ 21 millones y la generación de más de 700 empleos directos, aunque reconoce que continúan las gestiones para conseguir el financiamiento externo que permita terminar la obra.

Lea más: Informe de gestión de Peña tuvo “algunas omisiones”, según UIP

Nueva ley abre la puerta a las energías renovables

En el plano normativo, el Gobierno destaca la promulgación de la Ley N.° 7599/2025, en diciembre de 2025, que amplía el marco legal para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no hidráulicas como la solar, la eólica y la biomasa.

La norma habilita la participación del sector privado en la generación, compraventa y exportación de energías limpias, e incorpora la figura de los “grandes consumidores”. También extiende los plazos de contrato de 15 a 30 años.

El 19 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N.° 6034, que reglamenta la aplicación de esta ley y busca, según el propio informe, “consolidar las condiciones para atraer inversiones y diversificar la matriz energética nacional”.

El informe también incluye datos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que reporta 473 proyectos financiados en el sector Energía y la generación de 1.624 empleos asociados a ese rubro, dentro de un total de más de US$ 453,5 millones movilizados en créditos por la entidad hacia distintos sectores productivos.