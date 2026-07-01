Santiago Peña rinde informe anual ante el Congreso en medio de críticas por priorizar a la ANR

El presidente de la República, Santiago Peña, presentará hoy su informe anual de gestión ante el Congreso Nacional, en una sesión conjunta convocada para las 19:45. La comparecencia del mandatario se desarrollará en un clima de fuertes críticas por parte de diversos sectores, luego de que decidiera —al igual que en ocasiones anteriores— adelantar los detalles de su balance ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) antes de cumplir con el mandato constitucional frente al Poder Legislativo.
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¿Por qué el Presidente debe rendir cuentas ante el Congreso?
- Mandato y control horizontal: No es un acto de cortesía política; es una obligación dictada por los artículos 3 (separación de poderes) y 238 (numeral 8) de la Constitución Nacional. El Ejecutivo no es autárquico y está sujeto al control del Legislativo.
- Rendición indirecta al pueblo: Al presentarse ante el Congreso —donde reside la representación popular directa—, el mandatario rinde cuentas de manera indirecta a toda la ciudadanía sobre cómo administra los recursos del Estado.
- Radiografía, no solo propaganda: Constitucionalmente, el documento no debe limitarse a un catálogo de logros o promesas; tiene la exigencia de reflejar la situación real del país en materia económica, social, de seguridad y derechos humanos.
- Sin aprobación ni rechazo: El Poder Legislativo recibe el informe, pero no tiene la facultad jurídica de aprobarlo o rechazarlo. Su rol es el debate político y técnico posterior, sirviendo como termómetro de la gestión pública.