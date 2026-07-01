Santiago Peña rinde informe anual ante el Congreso en medio de críticas por priorizar a la ANR

El presidente de la República, Santiago Peña, presentará hoy su informe anual de gestión ante el Congreso Nacional, en una sesión conjunta convocada para las 19:45. La comparecencia del mandatario se desarrollará en un clima de fuertes críticas por parte de diversos sectores, luego de que decidiera —al igual que en ocasiones anteriores— adelantar los detalles de su balance ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) antes de cumplir con el mandato constitucional frente al Poder Legislativo.

Lea más: Informe de gestión presidencial: ¿Por qué el Presidente debe rendir cuentas ante el Congreso?

¿Por qué el Presidente debe rendir cuentas ante el Congreso?