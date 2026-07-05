Hidrógeno verde: Itaipú busca certificar su primera unidad de producción limpia

La primera planta experimental de hidrógeno verde de Paraguayen el Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay (PTI-PY) marca el inicio de la formación de los primeros especialistas locales en esta tecnología.

El director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, encabezó este viernes 3 de julio de 2026 una comitiva para fiscalizar estos avances de la Unidad Experimental de Producción de Hidrógeno Verde del PTI-PY. La verificación apunta a posicionar al país en la carrera global por las energías alternativas, en un contexto donde la dependencia exclusiva de la generación hidroeléctrica tradicional obliga a mirar las tecnologías emergentes, según destacaron.

La inspección técnica contó además con la presencia del director administrativo ejecutivo de la binacional, Justino Abrahan, el director ejecutivo del PTI-PY, Carlos Mercado, y el director técnico, Derlis Bóveda, junto con los especialistas encargados de la ejecución de los proyectos.

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El ciclo de la energía limpia

Durante la jornada, los técnicos mostraron a las autoridades todo el proceso operativo que se desarrolla en la planta, el cual abarca desde la obtención del recurso hasta su aplicación final.

Gustavo Riveros, jefe del Núcleo de Normas Técnicas del área de Energías Alternativas del PTI-PY, explicó que la comitiva tuvo la oportunidad de ver en detalle “todo el ciclo de la producción, el almacenamiento y la utilización (carga de un vehículo eléctrico) del hidrógeno obtenido en la unidad”.

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Por su parte, el director general, Justo Zacarías Irún, manifestó su conformidad con las tareas de investigación, reconociendo el peso estratégico que este vector tendrá a mediano y largo plazo.

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“La energía es una cuestión que preocupa al mundo entero. Nosotros, en Paraguay, tenemos mucha energía renovable con nuestras hidroeléctricas, pero también tenemos que pensar en el futuro y pensar en los demás”, remarcó Zacarías Irún tras concluir el recorrido por las instalaciones.

El titular paraguayo de Itaipú insistió en que este tipo de desarrollos representan la verdadera esencia del PTI-PY, cuya meta de gestión debe ser consolidarse como una institución de investigación de tecnologías que impulsen el desarrollo económico y la innovación local.

Cómo se produce el hidrógeno verde

La infraestructura montada en el PTI-PY se mantiene como la primera unidad de generación experimental de hidrógeno verde en todo el territorio nacional, lo que representa un hito de exploración científica financiado con recursos de la binacional.

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“La producción del hidrógeno se realiza a partir del agua, utilizando la energía eléctrica de Itaipú. El hidrógeno es un gas, entonces se puede almacenar. Una vez que separamos el agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, tenemos un hidrógeno verde, porque estamos usando una energía limpia. Eso nosotros almacenamos, luego podemos utilizar", puntualizó Riveros al traducir el proceso técnico.

El especialista concluyó señalando que el retorno de la inversión de esta primera planta piloto no solo es energético, sino también educativo. “Esta primera unidad va a servir además para formar recursos humanos especializados que conozcan y puedan manejar esta tecnología, que para nuestro país es toda una novedad”, aseveró.