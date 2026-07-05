Paraguay necesita reglas estables para atraer inversiones de mayor escala, advierte economista

En entrevista con ABC, el economista Jorge Garicoche explicó que los capitales extranjeros que llegan a Paraguay siguen orientándose hacia actividades industriales de menor intensidad, con fuerte presencia de empresas vinculadas a la maquila.

En ese contexto, indicó que los sectores de plásticos y textiles son actualmente los principales receptores de estas inversiones, impulsadas por la búsqueda de una mayor competitividad a través de procesos de integración industrial.

Lea más: ¡Atención hinchas de la Albirroja! Estos son los horarios de los buses especiales que circularán el sábado

Mayor previsibilidad para atraer grandes inversiones

Garicoche sostuvo que Paraguay cuenta con condiciones normativas favorables para la inversión, aunque consideró que el país debe avanzar en una mayor previsibilidad (certeza jurídica, estabilidad marcoeconómica, reducción de riesgos) para captar proyectos de mayor envergadura.

Según explicó, los inversionistas necesitan reglas claras y estables en materia de infraestructura, energía y políticas públicas, debido a que las decisiones de inversión suelen proyectarse para horizontes de hasta 20 años.

“Independientemente de cuál sea la política, lo importante es que sea estable, creíble y confiable”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desafío: atraer inversiones de mayor tamaño

El economista comentó que actualmente existe un importante interés por invertir en Paraguay, aunque predominan proyectos con montos que oscilan entre US$ 10 millones y US$ 50 millones.

A su criterio, el siguiente paso consiste en consolidar un entorno que permita atraer inversiones de entre US$ 100 millones y US$ 200 millones, las cuales tendrían un mayor impacto sobre la producción, la generación de empleo y el crecimiento de las exportaciones.

Lea más: Paraguay crecerá cerca del 4%, pero el desafío es que el crecimiento llegue a toda la población, afirma economista

Empresarios brasileños ven a Paraguay como socio estratégico

El economista señaló que los empresarios brasileños continúan viendo a Paraguay como un socio estratégico para desarrollar sus cadenas de producción.

Lea más: “Hepy eterei está todo”, dicen compradores del Abasto, contrastando informe de deflación del BCP

Concluyó añadiendo que ese flujo de inversiones continuará independientemente del escenario político en Brasil, que este año deben elegir nuevo presidente, ya que responde principalmente a decisiones empresariales enfocadas en reducir costos y aumentar la eficiencia productiva.