“Hepy eterei está todo”, dicen compradores del Abasto, contrastando informe de deflación del BCP

Según el BCP, el mes de junio cerró con una deflación del 0,3% en el IPC, lo que llevó a una inflación acumulada de solo 1,9% en el primer semestre y una inflación interanual de 2,1%. Según los técnicos de la banca matriz, esto se dio por el descenso observado en alimentos, con especial impacto de frutas y verduras, que cayó 5,4% en junio.

Según los datos oficiales, el grupo de alimentos presentó una baja del 1,1% en el sexto mes del año, pero en la variación interanual llegó a un 2,2%, sobre un avance interanual del 5,3% en los precios observados en junio del año pasado.

Un equipo de ABC TV salió a hacer un recorrido para consultar a los consumidores y comerciantes del Mercado de Abasto de Asunción si es que esta baja de precios que sostienen desde el BCP se da en la realidad.

“Todo es caro, uno justamente busca por una economía en estos lugares, porque la verdad es que viene un reajuste salarial, pero aparentemente es todo una, vamos a decir, un negociado otra vez. Todo lo que recibimos va otra vez para todos los gastos y todo es caro ahora”, señaló Ramón en entrevista con nuestro medio.

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Realidad no se refleja en precios que dice el BCP

Ramón resaltó que, si bien existe una diferencia en los precios de los productos del Mercado de Abasto y los supermercados, puntualmente en el caso del tomate, muy al contrario de lo que indica el BCP, el precio sigue subiendo.

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“Está G. 12.000, G. 15.000, hasta G. 17.000 el tomate. Ahora justamente acabamos de comprar por G. 12.000, vamos a decirlo, pero después al día siguiente ya sube todo. Fin de semana sí o sí sube todo, porque sabe que la gente tiene que comprar y más venta hay los fines de semana, porque la gente se queda en sus casas y quiere pasar por lo menos un momento grato en la familia y vivir bien”, señaló.

Pidió al presidente de la República, Santiago Peña, quien aseguró durante su informe de gestión que Paraguay atraviesa una de las mejores situaciones económicas en su historia, que salga a las calles a hacer una recorrida y ahí va a encontrar la diferencia con el país que dibuja en los números que presenta y que busca vender al mundo.

“No lo que él habla diciendo que a nivel mundial, que Paraguay está saliendo a flote, que no hay economía, porque la economía va para ellos. Ahí está el caso de estos medicamentos que tenemos que comprar, no hay en el IPS, esto, por ejemplo, no está en nuestro, vamos a decir, nuestra evaluación económica, pero ahora tiene que salir de nuestro auxilio porque sí o sí hay medicamentos que no tiene que faltar a cada uno”, refirió.

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Insistió en que el salario mínimo no alcanza más, como tampoco se consideran gastos como pasajes, combustible y hasta el agua que se debe pagar.

“La gente tiene que batallar”

María, comerciante, dijo que en el Abasto hay mucha ventaja por las ofertas, sobre todo en tomates, que se pueden conseguir a G. 12.000 el kilo y verdeos, aunque dijo que todo está muy “hendy” (difícil) y deben luchar por la poca venta que tienen.

Una de las compradoras aseguró que los productos están “hepy eterei” (muy caro), sobre todo los cárnicos.

“Tienen los que son económicos y los que están con el precio elevado, pero la carne lo que está muy cara. Pea la hepy etereima. Y ahora mismo no están altos los precios, variedad de verdura que están económicas y las que están con altos precios, encontrás todas las variedades que necesitás, fruta, verdura, todo encontrás, completito”, afirmó.

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Por su parte, otro de los compradores aseguró que los precios no bajaron y, por el contrario, algunos productos, como la papa y la cebolla, subieron de precio.

“No, de bajar no, no bajó nada, porque semanalmente nosotros hacemos nuestras compras y nada no bajó. Inclusive papa te puedo decir que subió. Estábamos comprando a G. 6.500, ahora está G. 8.000. Cebolla te puedo decir que se mantiene, pero de bajar nada y carne se mantiene también, está cara la carne. Yo compré costilla por ejemplo ayer, G. 45.000”, expresó.

Oferta de carne por el partido de Paraguay

Fernando Vázquez, carnicero del Abasto, contó que algunos cortes en oferta, como la costilla, están a G. 43.000 el kilo, también la carne molida a G. 30 000 y los cortes varios, como la carnaza, a partir de G. 52.000.

Recordó que estas ofertas las hacen aprovechando el alto consumo a causa del partido de Paraguay, que enfrentará mañana a la selección de Francia por octavos de final de la Copa del Mundo 2026.