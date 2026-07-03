¡Atención hinchas de la Albirroja! Estos son los horarios de los buses especiales que circularán el sábado

Este sábado, Paraguay mantiene viva la ilusión en la Copa del Mundo y los hinchas volverán a alentar a la Albirroja en el duelo ante Francia desde distintos puntos del área metropolitana de Asunción. Para facilitar los traslados, el Gobierno anunció que los buses eléctricos, la Red Búho y el sistema de transbordos operarán con horarios especiales y beneficios tarifarios a los usuarios del transporte público.

Para facilitar la llegada y el regreso de los aficionados, por ejemplo a la calle Palma, uno de los puntos más emblemáticos de la capital que se ha convertido en el epicentro de la fiesta mundialista para alentar a la Albirroja, los buses eléctricos de las líneas E1, E2 y E3 prestarán servicio hasta las 02:00 de la madrugada, mientras que la Red Búho operará en su horario habitual, de 22:00 a 04:00.

Además, los usuarios podrán aprovechar los beneficios de la integración tarifaria para reducir el costo de sus traslados.

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E1, E2 y E3 con salidas cada 30 minutos

Las líneas E1, E2 y E3 tendrán salidas cada 30 minutos desde el Puerto de Asunción, conectando la capital con San Lorenzo y Luque a través de los corredores de las avenidas Eusebio Ayala, Mariscal López y Silvio Pettirossi.

A esto se suman los beneficios de la integración tarifaria, que permiten realizar transbordos desde 39 líneas habilitadas del transporte público y combinar viajes dentro de la red de electromovilidad.

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Por su parte, la Red Búho ofrece opciones de movilidad nocturna mediante las líneas B1, B2, B3 y B4, que conectan el microcentro de Asunción con las ciudades de San Lorenzo, Limpio, Ñemby y Luque. Los servicios parten desde la calle Colón, entre Presidente Franco y Estrella, a pocas cuadras del Puerto de Asunción, y cuentan con acompañamiento policial a bordo para brindar mayor seguridad a los pasajeros.

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Usuarios esperan que se cumpla lo anunciado

Varios usuarios manifestaron que esperan el cumplimiento de los horarios anunciados, ya que, durante los festejos por el partido de Alemania en el centro de Asunción, padeceron largas esperas y señalaron que, al no encontrar buses disponibles, tuvieron que recurrir a otras alternativas de transporte para regresar a sus hogares. Muchos no tuvieron más remedio que volver a casa a pie.

Según el MOPC, los hinchas albirrojos también podrán aprovechar la integración tarifaria, que permite combinar viajes dentro de un plazo de 120 minutos, optimizando los recorridos y reduciendo el costo de los traslados.

Actualmente, las líneas 53, 58 y 128 de Capiatá S.R.L.; la línea 38 de Mariscal López S.R.L.; las líneas 48, 51 y 85 de San Isidro S.R.L.; y las líneas 12, 29 y 43 de Magno S.A. ofrecen transbordos gratuitos en el primer y segundo viaje. Por su parte, las líneas 11 y 203 de Grupo Bene S.A. aplican un descuento del 50 % en ambos transbordos.

Asimismo, las líneas 27 y 165 de Ñandutí S.A. cuentan con un primer transbordo gratuito y un segundo con un descuento del 50 %. Este beneficio también se aplica a las combinaciones entre las líneas 27 y 165 con la línea 454, y entre las líneas 23, 24 y 33 con las líneas 45, 50 y 56.

Con estas medidas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, busca ofrecer una alternativa de movilidad más segura, accesible y eficiente durante una jornada de alta concurrencia, facilitando el traslado de los usuarios del área metropolitana.