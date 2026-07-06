MEF inicia la semana pagando cerca de US$ 66 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que inició la semana con el desembolso de G. 397.418 millones (US$ 65,8 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana correspondida entre el 29 de junio y el 3 de julio de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que los G. 397.418 millones se pagaron íntegramente con Fuente 10.

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Pago a proveedores de estas instituciones:

Los desembolsos corresponden a proveedores de la Universidad Nacional de Caaguazú, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud Pública, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Educacion, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción, el Consejo de la Magistratura y la Secretaría Nacional de Inteligencia.

La lista prosigue con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Instituto Paraguayo de Artesanías, el Ministerio de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Universidad Nacional de Villarrica, la Universidad Nacional del Este, la Justicia Electoral, entre otras instituciones.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.