Tipo de cambio y cuentas públicas: qué puede pasar si el guaraní se deprecia

El analista Wildo González, en entrevista con ABC, afirmó que en el corto plazo, una depreciación del guaraní puede encarecer la deuda pública, ya que alrededor del 85% está en moneda extranjera. “Esto significa que, al subir el dólar, el Estado necesita más guaraníes para pagar lo mismo”, refirió.

Sin embargo, sostuvo que, al mismo tiempo, la recaudación de impuestos, que se cobra en guaraníes, tiende a crecer junto con la economía local, lo que compensa parcialmente ese efecto.

En tanto que, en el mediano plazo, si la depreciación es moderada y gradual, puede tener un efecto positivo, dijo el analista. Afirmó que ello mejora la competitividad de las exportaciones y ayuda a que la economía crezca en términos nominales, lo que también impulsa la recaudación tributaria.

Sin embargo, refirió que el problema aparece cuando el ajuste es brusco. Una caída fuerte del guaraní en poco tiempo puede generar inflación (suba de precios) y obligar al Banco Central a subir las tasas de interés, lo que enfría la economía.

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¿Puede el guaraní ajustarse sin afectar la estabilidad?

Por otro lado, González fue consultado si el guaraní puede ajustarse sin afectar la estabilidad a lo que respondió que sí es posible, siempre que el ajuste sea ordenado.

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En ese sentido, dijo que actualmente el tipo de cambio estaría algo “atrasado” respecto a lo que sugieren los fundamentos económicos. Por eso, sostuvo que una corrección gradual no sería una crisis, sino un ajuste natural.

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No obstante, afirmó que ese escenario funciona solo si se cumplen tres condiciones: que el cambio sea lento, que el Estado financie su deuda sin presionar demasiado el mercado local, y que el Banco Central administre bien las reservas.

Refirió que, si esas condiciones se cumplen, el impacto puede ser neutro o incluso positivo. “La economía se ajusta sin sobresaltos, las exportaciones ganan competitividad y la recaudación se mantiene estable”, refirió.

En cambio, dijo que, si se intenta "evitar el ajuste por mucho tiempo, los desequilibrios se acumulan y el costo final puede ser mayor", concluyó.