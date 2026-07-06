IPS retiraría exceso de fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank

Luego de la controversia generada por una revelación, hecha desde el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), de que la previsional tiene depositado en Ueno Bank más dinero de su fondo de jubilaciones que el que permite la ley de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, el director de Inversiones del IPS afirmó hoy que los fondos excedentes serían transferidos a otra entidad bancaria.

La semana pasada, durante una sesión del Consejo de Administración del IPS, el director de Inversiones de la previsional, Hugo Díaz, admitió que esta depositó en Ueno Bank, vinculado al Grupo Vázquez SAE –exsocio comercial del presidente Santiago Peña– una cantidad de dinero del fondo de pensiones del IPS mayor a lo que permite la Ley de Superintendencia de Jubilaciones como depósitos de inversión.

Según esa ley, la colocación de fondos jubilatorios en una sola entidad financiera no puede superar el 10 por ciento del valor total del portafolio global administrado por la institución depositante ni el 20% del pasivo exigible del emisor. Sin embargo, el IPS tiene actualmente depositados en Ueno Bank 2,15 billones de guaraníes, equivalentes a poco menos del 11% del portafolio global de la previsional.

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Díaz negó la semana pasada que la situación sea irregular, esgrimiendo el argumento de que los fondos en cuestión no son solo inversiones, sino también depósitos a la vista, aunque luego admitió que “nosotros hoy estamos excedidos según el criterio de la Superintendencia”.

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“Regularización”

En conversación con ABC Color este lunes, Díaz dijo que el Consejo de Administración del IPS decidió la “regularización” de la situación y que los fondos excedentes serían transferidos a otra entidad bancaria para que el monto depositado en IPS vuelva a estar dentro del 10 por ciento permitido.

Esa decisión se efectivizará “en el transcurso de estos días”, afirmó. “Hoy mismo podemos retirar o transferir a otra entidad, solo depende de una nota de transferencia”, declaró.

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El representante del IPS dijo que la superación del límite de depósito en Ueno se debió a una “aclaración” hecha a la ley de Superintendencia de Jubilaciones, por la cual bonos financieros que el IPS clasificaba como ‘ítem B’ (bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en Paraguay y registrados por la Superintendencia de Valores) en el marco de la ley debían ser clasificados como ‘ítem A’ (instrumentos emitidos y garantizados por bancos y por instituciones financieras regidas por la Ley 861).

Reiteró que fondos a la vista no pueden ser considerados inversión

Díaz insistió en que los fondos a la vista que el IPS tiene en Ueno no pueden ser considerados inversiones porque “para que se pueda considerar una inversión tiene que tener plazo, no tiene que estar disponible, tiene que tener tasa”.

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Agregó que esos fondos depositados en el banco no provienen de las reservas técnicas del fondo jubilatorio del IPS, sino de “renta que acumulamos para el pago en noviembre del aguinaldo de los jubilados y pensionados”.

Añadió que, según las evaluaciones del IPS, Ueno “tiene la solvencia necesaria” para recibir en depósito fondos de la previsional y que “el 94 por ciento de los fondos” del IPS en Ueno fueron depositados allí luego de subastas públicas, no por adjudicaciones “a dedo”.