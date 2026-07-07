ANDE iniciará censo a familias afectadas por nueva línea de transmisión de alta tensión

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) socializó el proyecto de la Línea de Transmisión 2x220 kV Valenzuela–Guarambaré, durante este martes 7 de julio en la ciudad de Carapeguá. Uno de los ejes del encuentro con la comunidad fue la notificación sobre el relevamiento de datos de los hogares que están en la ruta de las obras.

El procedimiento busca levantar información detallada sobre la situación económica y social de las personas potencialmente involucradas en el emplazamiento del tendido eléctrico. Este paso es obligatorio para determinar las indemnizaciones o mitigaciones ambientales por el uso del suelo en esta obra.

La línea de transmisión de 2x220 kV forma parte del Programa de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los técnicos de la ANDE enfatizaron que conocer el perfil de los afectados es clave antes de avanzar con el despliegue de las pesadas estructuras.

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Consultora privada a cargo del catastro

Durante la jornada informativa, las autoridades estatales confirmaron que las visitas técnicas en el campo se realizarán de manera inmediata en los distritos seleccionados que componen el área de influencia directa.

La recolección de los datos estará a cargo de la empresa privada WEIMPAC, firma responsable de la ejecución del censo socioeconómico. Los censistas, debidamente identificados, recorrerán los puntos marcados en el mapa técnico de la obra de infraestructura.

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En la reunión vecinal participaron miembros de la Dirección de Gestión Ambiental y de la Gerencia Técnica de la ANDE, junto a representantes de la firma contratista principal, quienes prometieron transparencia en el manejo de los datos recabados en cada propiedad.