ANDE proyecta línea de 70 km e inicia censo para “compensar” a 165 afectados

El proyecto de la ANDE consiste en el tendido de la Línea de Transmisión 2x220 kV entre Valenzuela y Guarambaré, así como Obras Conexas, que tendrá una extensión aproximada de 70 kilómetros.

La obra de infraestructura forma parte del Programa de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II, con el que la estatal busca mejorar la golpeada confiabilidad del suministro eléctrico.

El recorrido impactará directamente en los territorios de cinco localidades. Las jornadas de presentación a las comunidades y municipios ya se iniciaron esta semana y continúan en marcha de forma consecutiva.

“Ayer fue en Carapeguá y hoy en Paraguarí. Mañana es la socialización en la Municipalidad de Valenzuela. El viernes en Sapucai y el martes en Escobar; ahí completamos las cinco ciudades”, detalló la Abg. Laura Aranda, jefa de la Oficina de Responsabilidad Socioambiental de la ANDE.

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Compensación en lugar de indemnización

Desde la institución aclararon que el mecanismo legal implementado por la ANDE difiere radicalmente de las expropiaciones viales habituales del Estado.

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“La línea no pasa sobre su vivienda, sino en los límites de sus terrenos. No se llama indemnización (lo que se les da) porque ellos siguen siendo propietarios de sus terrenos. Es una compensación por ley”, diferenció Aranda, marcando distancia con los procesos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), donde el fisco se queda con la propiedad.

La funcionaria añadió que, bajo las normativas de servidumbre de la estatal eléctrica, los pobladores “pueden seguir utilizando sus propiedades para plantaciones de baja altura y pasturas porque la propiedad sigue siendo de ellos”.

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Montos pendientes y tasación de tierras

El relevamiento de datos en el terreno ya está en marcha. El censo socioeconómico para determinar las condiciones de las familias vinculadas al área de ejecución quedó a cargo de la firma Weimpact , en conjunto con la empresa contratista y los técnicos de la estatal.

Respecto a los fondos reservados para mitigar el impacto en las fincas privadas, la ANDE evitó precisar un monto global cerrado, argumentando que cada caso requiere un análisis individualizado.

“Los montos varían de acuerdo a la localización (departamento, ciudad) del terreno y de la dimensión. De acuerdo a una tabla de valores de MOPC y Catastro”, concluyó Aranda, señalando que la Oficina de Servidumbre y Electroductos junto con la Asesoría Legal de la entidad definirán los pagos finales.

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Fechas y plan de reasentamiento

El relevamiento de datos en el terreno tiene un cronograma oficial fijado. Según un comunicado de la institución, las tareas de campo se desarrollarán desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 31 de julio.

Este censo es un requisito indispensable para la elaboración del documento final del denominado Plan de Reasentamiento, Compensaciones y Restauración de medios de vida, un protocolo exigido por los organismos internacionales para mitigar el impacto social de la infraestructura.

Las visitas domiciliarias estarán dirigidas exclusivamente a los pobladores asentados dentro de la denominada franja de servidumbre de la futura línea de alta tensión.

Control y canales de denuncias o consultas

Para evitar desinformación o eventuales avivadas en las zonas rurales afectadas, la empresa estatal aclaró que los censistas de la consultora Weimpact —firma contratada directamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— no actuarán solos en las propiedades privadas.

Todos los técnicos encargados de las encuestas realizarán las recorridas acompañados de manera estricta por personal de la ANDE, quienes deberán estar debidamente identificados ante los propietarios de los inmuebles.

Asimismo, la institución habilitó una línea de comunicación directa para que los afectados puedan realizar consultas o reportar anomalías. Los ciudadanos pueden contactar a la Dirección de Gestión Ambiental de la ANDE a través del número de WhatsApp +595 974 456 550, en el horario de atención de lunes a viernes, de 07:00 a 16:00 horas.