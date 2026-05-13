Industria avícola advierte que el arancel condicionará la competitividad del rubro en Taiwán

El país logró después de casi dos años el mercado de Taiwán para el rubro avícola que ingresará en principio con un arancel entre 17% al 20% dependiendo del corte.

En ese sentido, Blanca Ceuppens, vicepresidente de la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar) y presidenta de Granja Avícola La Blanca (Pechugon), mencionó que la reciente apertura de Taiwán representa una consolidación del estatus sanitario de Paraguay, al lograr el acceso de las tres carnes -bovina, porcina y ahora aviar-a dicho mercado.

Para Ceuppens, las estimaciones para este primer año en lo que respecta a exportaciones al destino asiático son positivas, aunque, “para ser realmente optimistas”, destacó que necesitan que el acceso sea sin aranceles.

Negociar una reducción del arancel

“Taiwán fue uno de los mercados más esperados por el sector avícola paraguayo. Así como ocurrió con la carne vacuna y porcina, queremos sentarnos a negociar y lograr exportar libres de aranceles. Actualmente, esa situación nos dificulta ser competitivos en términos de costos, pero entendemos que los sectores porcino y bovino pasaron por la misma situación”, acotó.

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Cinco contenedores mesuales destinados a Taiwán

En lo que refiere a la meta económica, mencionó que apuntan a superar los cinco contenedores mensuales en envíos destinados exclusivamente al mercado taiwanés durante la etapa inicial. Explicó que Paraguay exportó cerca de US$ 7,1 millones en 2025.

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La industrial afirmó que Taiwán tiene el potencial de duplicar rápidamente esa cifra. En cuanto a la producción, señaló que el Gobierno y el sector privado proyectan triplicar la producción en el mediano plazo para satisfacer la demanda externa sin descuidar el mercado interno.

En cuanto a los tipos de productos, indicó que Taiwán es un mercado que valora cortes específicos y productos con valor agregado, por lo que esperan una alta demanda de muslos y alas, además de alimentos procesados.

“Durante esta semana ya vamos a cerrar los primeros contenedores de venta, como también lo hicimos el año pasado cuando recibimos las habilitaciones de Singapur y Filipinas, que este 2026 se están convirtiendo en mercados más importantes”, resaltó Ceuppens.

Añadió que esto demuestra que los procesos industriales de Paraguay cumplen con los estándares más exigentes del mundo. “Es un salto cualitativo que posiciona a la avicultura como un actor estratégico en la balanza comercial”, precisó.

Garantizar estabilidad del mercado

Respecto a los precios, precisó que existe un compromiso oficial para garantizar la estabilidad en el mercado local.

“El plan consiste en instalar nuevas capacidades industriales y frigoríficos antes de escalar los envíos masivos, asegurando que el bolsillo del consumidor paraguayo no se vea afectado por la alta demanda externa”, mencionó.

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A su vez, mencionó que la industria local tiene la oportunidad de competir mediante la calidad y la trazabilidad, aprovechando la percepción positiva que ya tiene la carne paraguaya en ese territorio.

“Taiwán funciona como una carta de presentación de lujo. Es una referencia para otros destinos asiáticos y contar con la aprobación sanitaria de ese comprador facilita enormemente los procesos de auditoría en otros mercados de la región del sudeste asiático”, indicó.

La empresaria también se refirió a la reciente apertura de Filipinas y Singapur, señalando que este nuevo paso refuerza la estrategia de convertir a Paraguay en un proveedor confiable de proteína blanca para todo el sudeste asiático.

“Las expectativas son sumamente altas, no solo por el ingreso de divisas, sino también por el efecto multiplicador. Estamos ampliando significativamente nuestra producción y se prevé la apertura de nuevos frigoríficos, además de la modernización de los existentes”, acotó.

Finalmente, aseguró que el dinamismo del sector avícola impulsa directamente la producción de granos -como maíz y soja-, la logística y el empleo rural, consolidando al campo como “uno de los grandes motores de la economía paraguaya para este 2026″, cerró.