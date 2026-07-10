Ejecución del gasto social alcanzó G. 19 billones en el primer semestre del año, según el MEF

La ejecución del gasto social alcanzó G. 19 billones al cierre del primer semestre de 2026, lo que representa un aumento de 14%, equivalente a G. 2,3 billones más que en el mismo periodo de 2025, según el informe de la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El reporte remitido desde la cartera de Economía señala que el incremento estuvo impulsado principalmente por los sectores de Salud y Educación, que registraron los mayores aumentos en la ejecución de recursos.

Para el sector de la Salud, la ejecución creció 22% con relación al primer semestre del año pasado. Según detalla el MEF, esos recursos fueron destinados a fortalecer la prestación de servicios esenciales mediante la contratación de personal sanitario y el sostenimiento del abastecimiento de productos farmacéuticos y medicinales para la red pública.

En cuanto al sector de Educación, la ejecución aumentó 13%, orientada al financiamiento de los servicios educativos en sus distintos niveles y al fortalecimiento de la cobertura alimentaria de los estudiantes a través del programa "Hambre Cero en Nuestras Escuelas".

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Cómo se reparte el gasto social

Más allá de las variaciones interanuales por sector, la estructura del gasto social ejecutado en el primer semestre muestra la siguiente distribución:

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Educación: 33%

Salud: 26%

Promoción y Acción Social: 21%

Seguridad Social: 17%

Resto del gasto: 3 %

El informe también indica que el sector de la Educación concentró la mayor participación dentro del gasto social, con el 33% del total ejecutado, equivalente a G. 6,3 billones. En tanto que Salud representó el 26%, con desembolsos por G. 4,9 billones.

La cartera detalla que Promoción y Acción Social registró una ejecución de G. 4 billones, que representa el 21% del gasto social.

En tanto, Seguridad Social ejecutó G. 3,2 billones, equivalente al 17% del total. La cartera ministerial refiere que estos recursos financiaron programas como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Tekoporã Mbarete, Abrazo y el pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal.

El reporte remitido agrega que la Administración Central ejecutó G. 34,3 billones al cierre de junio. De ese monto, G. 19 billones fueron destinados a programas de gasto social, lo que equivale al 56% del total ejecutado.

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