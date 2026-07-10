MEF transfirió a gobernaciones y municipios US$ 273 millones a junio

La transferencia realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los gobiernos departamentales y municipales totalizó G. 1,6 billones (US$ 273 millones) al cierre de junio de 2026, según el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), disponible en la web institucional.

Según informó la cartera estatal, las gobernaciones recibieron un total de G. 1.168.116 millones (aprox. US$ 192 millones), al cierre de la segunda quincena del mes, frente a los G. 1.051.933 millones registrados hasta la primera quincena, el incremento fue por consiguiente de G. 116.183 millones.

Por su parte, las municipalidades percibieron G. 492.370 millones (aprox. US$ 81 millones) al cierre de la primera quincena de junio y llegaron a G. 504.883 millones al cierre de la segunda quincena. Esto implica que, durante todo el mes de junio, los gobiernos municipales recibieron en total G. 504.883 millones en recursos provenientes del MEF, con un incremento de G. 12.513 millones entre ambas quincenas.

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Detallaron que los recursos desembolsados provienen de Royalties, Impuesto al Valor Agregado (Fuente 10 Recursos del Tesoro), Canon por Juegos de Azar, y otras compensaciones.

De acuerdo con lo detallado por el MEF, la ciudadanía puede hacer el seguimiento de las transferencias que recibe su municipio o gobernación a través del sitio web (www.mef.gov.py) ingresando el RUC se despliega el monto desembolsado a cada entidad y lo pendiente por recibir. Indicaron igualmente que esta es una herramienta para transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales.

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En la cartera fiscal recordaron que las entidades deben presentar su rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y de su respectivo Decreto Reglamentario.