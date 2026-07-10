Sin pánico, pero con cautela: VIX en 16,90, dólar en 100,99 y oro aún sobre US$ 4.000

En efecto, el VIX refleja una menor expectativa de movimientos bruscos, apoyada en un crecimiento mundial aún positivo, con proyección de 3,0% para 2026 y 3,4% para 2027. El DXY conserva fortaleza por la política monetaria estadounidense: la Fed mantuvo la tasa en 3,5%-3,75%, con inflación aún sobre la meta de 2%.

En paralelo, el oro corrige por menor demanda de refugio extremo, aunque los riesgos geopolíticos, energía y compras oficiales todavía sostienen precios elevados dentro del mercado internacional actual y más selectivo.

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Es de mencionar que, el índice VIX mide la volatilidad esperada del S&P 500 y suele funcionar como un termómetro del miedo financiero. Cuanto más alto es el indicador, mayor es la expectativa de movimientos bruscos en la renta variable estadounidense. Los últimos datos disponibles muestran que el nivel se mantiene por debajo del promedio del año, de 19,22 puntos, y lejos del máximo de 31,05 puntos registrado el 27 de marzo.

Sin embargo, también se encuentra por encima del valor de inicio de año, de 14,95 puntos, con una suba acumulada de 13,0%. La señal es clara: el mercado no está en una fase de pánico, pero tampoco volvió por completo a una zona de complacencia.

El segundo indicador es el DXY, que mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas internacionales. Su evolución permite observar si los inversores demandan más dólares, ya sea por búsqueda de liquidez, cobertura o expectativas de tasas más altas en Estados Unidos. Al 8 de julio, el DXY se ubicó en 100,99 puntos.

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Frente al primer dato disponible del año, de 98,42 puntos, acumula un avance de 2,6%. Además, se encuentra cerca del máximo anual de 101,61 puntos, alcanzado el 24 de junio. Esta trayectoria confirma que el dólar conserva una posición fuerte dentro del mercado global.

La tercera variable es el comportamiento del oro, activo tradicionalmente asociado a la protección de valor en períodos de incertidumbre. No obstante, su precio también responde al nivel del dólar, a las tasas reales y a las expectativas monetarias. En los datos revisados, la reserva de valor cerró el 8 de julio en US$ 4.082,40, por debajo de los US$ 4.361,55 del 1 de enero. La caída acumulada es de 6,4%.

La corrección resulta más marcada al comparar con el máximo anual de US$ 5.354,80, registrado el 29 de enero. Además, el metal se mantiene próximo al mínimo de US$ 4.008,80 del 24 de junio. La dinámica muestra una reducción de la demanda de refugio frente a los picos de comienzos de año.

La lectura conjunta ofrece una imagen más completa. Un VIX moderado indica que la volatilidad esperada se redujo frente a los episodios más tensos.

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Un DXY firme muestra que el dólar sigue concentrando demanda, lo cual puede mantener condiciones financieras más exigentes para economías emergentes, materias primas y activos de riesgo. A su vez, el retroceso del oro sugiere menor urgencia por cobertura extrema, aunque el precio todavía permanece por encima de los US$ 4.000.

En síntesis, la temperatura de los mercados internacionales luce menos elevada que en marzo, pero el equilibrio sigue siendo frágil. La combinación de menor volatilidad, dólar fuerte y oro en corrección apunta a un mercado más ordenado, aunque todavía selectivo. Para los inversores, el mensaje no es de crisis inmediata, sino de cautela: la aversión al riesgo bajó, pero la fortaleza del dólar continúa como una señal de presión financiera global.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.