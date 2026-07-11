¿Conviene más Che Róga Porã, Primera Vivienda o Mi Casa? Esto respondió AFD

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) lanzó hace más de una década los productos para financiar viviendas y departamentos para las familias paraguayas de clase media, como Primera Vivienda y Mi Casa, ante el déficit habitacional de Paraguay.

Según informó el gerente general de la AFD, Fernando Lugo, en todo este tiempo ya fueron beneficiadas más de 35.000 familias con créditos de más de US$ 1.500 millones, otorgados vía Instituciones Financieras Intermediarias (Ifis), que son los bancos, financieras y cooperativas.

No obstante, en el 2023 se sumó a los citados productos crediticios Che Róga Porã, impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la AFD. Este programa fue ampliando su alcance con las versiones 2.0 y 3.0, que incorporaron nuevas modalidades, mayores montos financiables y un rango más amplio de ingresos familiares para ser adjudicados.

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Cada producto de AFD se otorga según el perfil del postulante al crédito

Según indicó Lugo, cada producto crediticio de la AFD entregado a través de las Ifis está pensado en un perfil específico de paraguayos y paraguayas.

“Cada producto fue diseñado para responder a diferentes segmentos de la población, pero todos comparten el objetivo de facilitar el acceso a un financiamiento adecuado y sostenible”, explicó.

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En ese sentido, indicó que la Expo y Foro Che Róga Porã, prevista para el sábado 25 y domingo 26 de julio en el Puerto de Asunción —con impulso de MUVH y AFD—, con acceso libre y gratuito, será una oportunidad para que las familias conozcan las distintas ofertas de vivienda y financiamiento, de acuerdo con su perfil específico.

Además de Che Róga Porã, también se presentarán los otros productos habitacionales de la AFD otorgados a través de los bancos, financieras y cooperativas, alternativas para acceder a la casa propia y proyectos disponibles por parte de constructores y desarrolladores, informaron los organizadores.

Primera Vivienda: Requisitos y condiciones

El producto “Primera Vivienda” sigue vigente y disponible, pero las condiciones de Che Róga Porã 3.0 son actualmente más ventajosas para el ciudadano, de acuerdo con lo explicado.

Lugo recordó que Primera Vivienda fue el primer producto lanzado por la AFD para atender la problemática del acceso a la casa propia. Está dirigido a personas físicas que no cuentan con un inmueble edificado a su nombre y cuyos ingresos familiares no superan los ocho salarios mínimos.

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El producto permite financiar la adquisición de vivienda, construcción, compra de terreno y edificación, además de refacción, ampliación o terminación. También contempla equipamiento para el hogar hasta el equivalente a 15 salarios mínimos, unos G. 45 millones.

En cuanto a las condiciones, Primera Vivienda permite financiar hasta 260 salarios mínimos, aproximadamente G. 791 millones, con una tasa final para el beneficiario de hasta 10,9% y un plazo de hasta 30 años, según la garantía aplicada.

Ampliación de Che Róga Porã

En el caso de Che Róga Porã 3.0, amplió el rango de ingresos hasta nueve salarios mínimos, superando así el tope de Primera Vivienda.

Además, ofrece tasas más bajas y mayores montos financiables en determinadas zonas del país. “Sentimos que la demanda está migrando hacia este nuevo programa”, señaló el gerente de AFD.

Che Róga Porã primeramente se dirigió a personas con ingresos familiares globales de uno hasta cuatro salarios mínimos, luego, en la versión 2.0 se amplió a seis salarios y en mayo de este 2026 llegó a los nueve salarios como tope.

Actualmente, dicho producto toma como referencia un valor máximo del inmueble y, aparte, el monto tope que se otorgará como crédito. Es decir, pueden haber casos en los que una compra de vivienda terminada incluido terreno implique el financiamiento de una parte por cuenta propia, que se sumará al préstamo en sí.

De esta forma, puede llegar a financiar hasta 275 salarios mínimos, equivalentes a G. 837 millones, aunque el monto tope total de la compra no debe superar los 380 salarios mínimos, unos G. 1.156 millones (es decir, si G. 1.156 millones es el monto total de la inversión, el crédito cubre hasta los G. 837 millones).

Topes de Che Róga Porã para ciudades más caras

Estos topes más altos se aplican para Asunción, todo el departamento Central y tres distritos de Presidente Hayes: Nueva Asunción, Benjamín Aceval y Villa Hayes. En tanto que para las demás localidades del país el monto varía según el rango de ingresos.

Para familias con ingresos de uno a seis salarios mínimos, el programa permite financiar hasta 225 salarios mínimos, equivalentes a G. 684 millones. En este caso, el valor máximo de la inversión es 270 salarios mínimos, unos G. 821 millones.

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Para familias con ingresos mayores a seis y hasta nueve salarios mínimos, el monto máximo financiable llega hasta 250 salarios mínimos, equivalentes a G. 761 millones, con valor máximo del inmueble de hasta 300 salarios mínimos, unos G. 913 millones.

En cuanto a la tasa final, el programa establece hasta 6,5% para familias de uno a seis salarios mínimos y hasta 9,9% para familias con ingresos mayores a seis y hasta nueve salarios mínimos. El plazo también puede llegar a 30 años.

Asimismo, Che Róga Porã admite a paraguayos no residentes, con ingresos netos de hasta US$ 7.000 (unos G. 42,5 millones al cambio actual) en el país donde residen, con antigüedad laboral mínima de un año y garantía fiduciaria exclusiva.

Condiciones de Mi Casa, la alternativa más amplia

A diferencia de Primera Vivienda y Che Róga Porã, el producto Mi Casa no establece un tope de ingresos familiares. Además, puede otorgarse en guaraníes o dólares.

Y en este caso, la AFD no establece una tasa final única para el beneficiario. La tasa base que cobra a las instituciones financieras intermediarias es de 8,90% en guaraníes y 6,50% en dólares, a la que luego cada banco, financiera o cooperativa suma su margen.

Mi Casa permite financiar hasta dos viviendas por beneficiario, con un máximo de G. 1.500 millones con garantía hipotecaria o fiduciaria. También contempla equipamiento para el hogar hasta el equivalente a 20 salarios mínimos, unos G. 60 millones.

El producto está orientado a la compra de vivienda terminada, a terminar o en preventa, además de dúplex o departamentos. También contempla construcción, compra de terreno y construcción, refacción, ampliación y terminación. Y al igual que los otros productos, el plazo también puede ir hasta 30 años.

Expo y Foro Che Róga Porã

Para conocer en detalle los distintos productos financieros de acceso a la vivienda en Paraguay, la AFD y el MUVH organizan la Expo Che Róga Pora, con acceso libre y grauito.

En la actividad, prevista para el 25 y 26 de julio en el Puerto de Asunción, se reunirá en un mismo espacio a los bancos, financieras y cooperativas, para que las familias puedan postularse para los financiamientos de vivienda.

Estarán también los impulsores de proyectos habitacionales, como constructores y desarrolladores inmobiliarios, de modo a mostrar las opciones a las familias y particulars que aún no tengan un proyecto específico electo.

En tanto que el Foro será un espacio de diálogo y debate de los distintos actores que forman parte del desarrollo habitacional de Paraguay. Hoy, el déficit total en este ámbito supera las 1.100.000 viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por lo que se debatirán los caminos que tiene nuestro país para reducir esa cifra.