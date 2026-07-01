Destaca viviendas y Che Róga Pora, pero déficit habitacional no ha sido atendido

En su informe de gestión, el Presidente Santiago Peña habló del programa “Che Róga Porã 3.0″, que tiene el fin de ampliar las ofertas de vivienda para la clase media y media-baja.

El reporte señala un financiamiento de US$ 200 millones para el fortalecimiento del programa mencionado.

Dijo que en Che Róga Pora cuentan con casi 5.000 créditos preaprobados, en tanto que en total, junto a otros programas habitacionales, se han gestionado más de 45.000 viviendas y entregando 32.000.

Sin embargo, si bien el crédito de la vivienda se ha expandido en los últimos años, todavía no es suficiente para atender la creciente demanda habitacional.

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Déficit habitacional y la promesa de las 500.000 nuevas viviendas

Precisamente, sigue habiendo una gran necesidad no atendida en Paraguay en dicho sector, conforme con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Los resultados del Censo Nacional 2022 informaron que el déficit habitacional total afecta a 1.117.212 viviendas, de las cuales, 108.678 unidades corresponden al déficit cuantitativo (casas nuevas), mientras que el cualitativo asciende a 1.008.534 viviendas que requieren mejoras, ampliaciones o refacciones.

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A tres años de la administración de Peña, los números oficiales en materia habitacional contrastan con la gran promesa de la construcción de 500.000 viviendas en cinco años. Un número que se ha puesto en duda desde su publicación y promoción por parte del Mandatario.