Mirá cómo está el predio de MRA que el MUVH compró del IPS: ¿Y las vivienda para clase media?

El predio de 17,8 hectáreas que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), adquirió del Instituto de Previsión Social (IPS) en 2015, por casi G. 36.000 millones (más de US$ 6 millones al tipo de cambio de esa época), ubicado en Mariano Roque Alonso, frente a la Expo, se encuentra actualmente en un total estado de abandono, pese a que allí debía desarrollarse un complejo habitacional destinado a familias de clase media.

Las malezas van ganando terreno en el inmueble, según pudo corroborar ABC durante un recorrido por el lugar, a pesar de que el Estado destinó millones para equipar y dejar “a punto” el predio que debía usarse para la construcción de las viviendas.

MUVH invirtió millones en predio, pero no hay vivienda

Para estos trabajos, el MUVH contrató al Consorcio Defensores del Chaco, integrado por Los Trigales SA y el Ing. Miguel Ángel Cháves Hausman. La obra fue adjudicada por G. 68.235 millones (US$ 11 millones), pero el costo final ascendió a G. 81.737 millones (US$ 14 millones), lo que representó un incremento del 19,79%.

Entre las obras ejecutadas se incluyeron calles internas, redes de agua potable y alcantarillado sanitario, una planta de tratamiento de efluentes cloacales con sus respectivos equipamientos, además de los trabajos de terminación del tanque elevado y de la planta de tratamiento de agua potable. Todo lo que denominaron una “ciudadela” lista para recibir la construcción de viviendas.

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Ya aparecen los primeros signos de deterioro en ciudadela

A pesar de la millonaria inversión, en el predio ya pueden observarse las primeras grietas en el pavimento de hormigón construido como parte de las obras de infraestructura, ejecutadas principalmente durante el gobierno anterior y concluidas durante la actual administración.

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Uno de los componentes más importantes del proyecto fue la construcción de una planta compacta de tratamiento de aguas residuales, diseñada para ocupar un espacio de no más de 750 metros cuadrados, con el objetivo de dejar una mayor superficie disponible para la futura construcción de viviendas.

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Departamentos para la clase media: ¿Un proyecto que quedó en el olvido?

El 23 de junio de 2023, el entonces ministro del MUVH, Carlos Pereira, recorrió el predio junto con su equipo técnico para presentar el proyecto del Complejo Habitacional Defensores del Chaco al actual ministro, Juan Carlos Baruja.

En aquella oportunidad, la institución informó que las obras de infraestructura registraban un avance del 91,55% y que constituían un paso fundamental para iniciar posteriormente la construcción de las viviendas destinadas a la clase media.

Sin embargo, desde entonces ya no se difundieron avances sobre el proyecto habitacional y, actualmente, el terreno permanece prácticamente abandonado.

El proyecto contemplaba el desarrollo de un centro habitacional y urbanístico sobre las 17,8 hectáreas del ex predio del IPS, adquirido por el MUVH en 2015.

La iniciativa preveía la construcción de viviendas con todos los servicios básicos, además de espacios públicos y áreas recreativas para los futuros habitantes.

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Ministro del MUVH dijo que hay un plan, pero recién para el 2031

Consultado sobre el futuro del terreno, el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, señaló a ABC que la intención del Gobierno es destinar el predio a la construcción de la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos Paraguay 2031, un proyecto que luego se transformaría en un complejo habitacional con departamentos a la venta.

El secretario de Estado indicó que ya mantuvo reuniones con el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, y que actualmente se trabaja en un anteproyecto, cuya cantidad de departamentos y características dependerán de los requerimientos que establezca la organización de los juegos.

No obstante, Baruja aclaró que la iniciativa aún se encuentra en una etapa muy incipiente. “Hoy está muy en pañales todavía”, admitió el ministro, al señalar que el diseño definitivo dependerá de los requerimientos que establezca el COP como la cantidad y el tipo de habitaciones que demandarán los Juegos Panamericanos 2031.

“La intención es que ahí se pueda erigir la Villa Olímpica, con una expectativa de venta futura de los departamentos que se utilicen en ese lugar”, manifestó Baruja.

Explicó que el desarrollo podría incluir un esquema mixto, con edificios de departamentos y viviendas de baja altura, aunque aclaró que el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial de planificación.

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Apuntan a una alianza con el sector privado: plan está en pañales

Respecto al financiamiento, Baruja adelantó que la intención es replicar el modelo de fideicomiso que el MUVH impulsa para el predio de la avenida Artigas, mediante una alianza con el sector privado.

Según explicó, el Estado aportaría el terreno, mientras que una empresa privada se encargaría de financiar y construir el proyecto, recuperando la inversión mediante la venta de las unidades habitacionales.

El ministro sostuvo además que, pese al estado actual del inmueble y a las fisuras observadas en algunas obras, el predio ya cuenta con infraestructura de gran valor, como calles pavimentadas, redes de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, lo que facilitaría el desarrollo del futuro emprendimiento.

Infraestructura construida en el predio

De acuerdo con los datos del proyecto, estas son las principales obras ejecutadas en el terreno, que aún espera el inicio del plan de viviendas: