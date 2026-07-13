Ayolas: confían en que acuerdos con la EBY ayuden a enfrentar la crisis del sector pesquero

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, explicó que, tras varios inconvenientes en el proceso de diálogo entre los pescadores ayolenses y las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), finalmente se lograron acuerdos que permitirán avanzar en algunas de las principales demandas del sector.

Indicó que en el transcurso de esta semana está prevista la llegada, desde Encarnación (Itapúa), de una máquina retroanfibia que será utilizada para retirar las algas acumuladas en el río Paraná, aguas abajo del vertedero Aña Cua.

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Ferreira señaló que también avanzan las gestiones impulsadas por las diez asociaciones de pescadores para que los propios trabajadores del sector participen en las tareas de limpieza. La medida busca generar una alternativa de ingresos mientras persiste la crisis pesquera que afecta a la zona.

En ese contexto, existe la posibilidad de concretar contratos de trabajo temporales con una duración aproximada de seis meses.

Mencionó, además, que se elaboró un listado de personas dedicadas a la pesca como principal medio de sustento, con diferentes especialidades. El resultado fue presentado a la EBY para que puedan acceder a oportunidades laborales como obreros en la construcción de la central del brazo Aña Cua.

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Además, se aguarda la entrega de asistencia alimentaria mediante kits de víveres, mientras continúan las gestiones para desarrollar proyectos alternativos de trabajo destinados a las familias que no pueden desarrollar sus actividades pesqueras debido a la escasez de peces en el río Paraná, en la zona de Ayolas, finalizó.

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