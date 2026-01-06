Sector pesquero de Ayolas en crisis por algas en el río Paraná

El pescador y poblador ribereño Jorge Ávalos, explicó que actualmente es prácticamente imposible navegar y pescar sobre el brazo Aña Cua debido a la gran cantidad de algas acuáticas que se expanden por el cauce del río.

Indicó que estas plantas no solo obstaculizan el desplazamiento de las embarcaciones, sino que también dañan los elementos de pesca, como los espineles, cuyo reemplazo o reparación implica un costo elevado para los pescadores.

“Desastre está el agua, así no se puede trabajar. Además del problema de las algas, casi no hay pescado por culpa de que el río está muy bajo”, expresó el trabajador del sector, quien remarcó que la situación compromete seriamente el sustento de numerosas familias que dependen exclusivamente de la pesca comercial.

Recordó que durante la veda del 2025 los pescadores se manifestaron frente a la sede de la Entidad Binacional Yacyretá en Ayolas para solicitar la liberación de mayor cantidad de agua a través del vertedero Aña Cua de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

En aquella ocasión, representantes de la EBY se comprometieron a buscar una solución e incluso mencionaron la posibilidad de utilizar maquinaria para la limpieza del río, promesa que hasta la fecha no se ha concretado.

“Ojalá realmente traigan la máquina y limpien el río, porque está muy fea la situación para las familias que dependemos solamente de la pesca para conseguir nuestro sustento”, agregó Ávalos.

Desde este medio se intentó obtener información oficial sobre el reclamo, pero desde la EBY informaron que la institución se encuentra en periodo de receso hasta el 14 de enero próximo.

