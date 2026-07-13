Usuarios de ANDE acuden a regularizar deudas ante amenaza de remitir sus datos a Equifax

El inicio del envío de datos de clientes morosos a Equifax (ex-Informconf) ya tuvo efecto en las oficinas de la ANDE. El gerente comercial de la estatal, Hugo Rolón, informó que aumentó la cantidad de usuarios que acudieron a los distintos puntos de atención para ponerse al día con sus obligaciones o solicitar el fraccionamiento de sus deudas.

Añadió que al cierre de la jornada tendrán cifras actualizadas de los clientes que se acercaron y acordaron acogerse al programa Ñande Ahorro para regularizar su situación.

El Ing. Rolón explicó que, hasta el viernes último, 50.300 usuarios ya se habían adherido al programa, datos concretos de este lunes lo tendrán disponibles al término de la jornada. En tanto que los números y evaluación final los dispondrá la ANDE después del 31 de julio, una vez finalizada la actual campaña de promoción.

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Envío de datos a Equifax

Este lunes, la empresa estatal comenzó a remitir los datos de unos 10.000 usuarios morosos a Equifax (ex Informconf). La medida alcanza a usuarios con seis o más facturas vencidas y obligaciones superiores a G. 1.500.000, como parte de las acciones impulsadas por la institución para reducir la morosidad.

Plan de financiación

El programa Ñande Ahorro permite a los usuarios regularizar sus deudas mediante un plan de financiación de hasta en 60 cuotas. La ANDE exonera los recargos por mora y los intereses del financiamiento. Además, la primera cuota se paga junto con la siguiente factura, 30 días después de formalizar el acuerdo.

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Rolón detalló que cuando se lanzó la promoción, la cartera de deuda rondaba los US$ 50 millones y existían unos 350.000 clientes con cinco o más facturas pendientes.

La promoción está dirigida principalmente a clientes residenciales y permanecerá vigente hasta el 31 de julio.

El gerente comercial añadió que existen unos 1.200 clientes que ya fueron demandados judicialmente mediante el procedimiento de aplicación de título de crédito, correspondiente a usuarios a quienes se retiró el suministro y mantienen deudas pendientes con la ANDE. Indicó que este grupo será notificado mediante mensajes de texto.

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Cómo acceder

Los interesados pueden solicitar el fraccionamiento a través de la página web de la ANDE o en cualquiera de las 45 oficinas de atención al cliente habilitadas en el país. También está disponible el local permanente de atención en el Multiplaza de Asunción.

Para consultas, la ANDE tiene habilitada la línea telefónica 021 160, opción 2, además del chatbot de WhatsApp en el número 0962 160 160.