Deuda con farmacéuticas: pese a inconformidad, gremio se acoge al factoraje para poder cobrar

Luego de meses de reuniones, finalmente los proveedores farmacéuticos del Estado aceptaron iniciar los trámites para acogerse al factoraje, es decir, la cesión de cobro por unos 360 millones de dólares ante el Ministerio de Salud Pública, aunque ello implique asumir los intereses, cuyas tasas están entre el 11 y 12 por ciento.

Édgar Villalba, vicepresidente de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), admitió en entrevista con ABC que el factoraje es el único método que encuentran factible para poder bajar la deuda que se encuentra en 1.000 millones de dólares de saldos vencidos del 2025 y gastos del presente ejercicio.

“Nosotros vamos a tener que asumir lastimosamente los intereses; en ese sentido, debo reconocer que el Ministerio de Economía nos dio una mano para negociar las tasas de intereses con los bancos para poder nosotros asumir”, señaló.

Lo que no cubre el factoraje

Villalba explicó que, de acuerdo con la reglamentación de la normativa, esta cesión de derechos de cobro solo incluye el Objeto del Gasto 350, que se refiere estrictamente al rubro de medicamentos, algo que el gremio ya había anticipado cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentaba la propuesta. En ese sentido, indicó que esta modalidad no cubre las diálisis, recursos de amparo y servicios, por lo que “muchas empresas van a quedar fuera”.

¿Cuándo quedará saldada la deuda con las farmacéuticas?

El representante de Cripfa dijo que, de acuerdo con sus cálculos, a finales de este año la deuda que se arrastra del 2025 podría reducirse a la mitad.

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“Creemos que vamos a quedar con una deuda casi de 500 millones de dólares todavía del año 2025 sin pagar, ya que los 360 (millones de dólares) más los pagos mensuales, creemos que va a amortizar el 50 por ciento nada más”, explicó.

Actualmente, el Estado está desembolsando de forma mensual 40 millones de dólares, aunque “no alcanza”, según dijo Villalba, teniendo en cuenta las compras de este año. “El Ministerio de Salud compra entre 15 y 20 millones de dólares por mes, lo cual va a llegar al presupuesto que tiene este año, que son 450 millones de dólares” precisó.

En cuanto al Instituto de Previsión Social (IPS), Villalba afirmó que, si bien también la situación es complicada, la previsional tiene más posibilidades de saldar su deuda a través de la obtención de préstamos o emisión de bonos, algo que el Estado no se puede permitir debido a los límites del déficit fiscal.

“Tanto en el IPS como en el Ministerio de Economía realmente la predisposición es excelente; el tema es que si vamos a esperar que con la recaudación mensual podamos pagar la deuda atrasada, en el primer semestre ya no se pudo, creemos que el segundo semestre tampoco porque no se está recaudando lo que se recaudó el año pasado”, manifestó.

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Finalmente, aunque dijo que no cree que la red de suministro esté en riesgo, cuestionó la política aplicada por el Ministerio de Salud Pública.

“El tema es la política que está teniendo el Ministerio de Salud, que en vez de comprar 50 millones de dólares que compraba el año pasado, ahora está comprando 15 a 18 millones de dólares por mes, sí o sí se va a quedar desabastecido”, dijo.

Señaló que esto está causando lo que vemos en los hospitales de la red pública, donde se reportan faltantes de medicamentos para la presión, así como fármacos oncológicos y otros.

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