Urgen ley que permita saldar deudas con farmacéuticas y asegurar stock de medicamentos

La deuda del Estado paraguayo es de aproximadamente US$ 1.400 millones con las farmaceúticas. Esto generó que desde el gremio de las mismas busquen cobrar este monto a través de un proyecto de ley que destrabe la restricción denominada “subgrupo 350”, la cual limita el pago de deudas del Ministerio de Salud Pública exclusivamente al rubro de medicamentos.

La presidenta de la Comisón de Salud Pública y Seguridad Social del Senado, la libero-cartista Noelia Cabrera, anunció acompañará el proyecto y realizará un análisis técnico de la mencionada propuesta, además de mencionar que el viceministro de Economía, Gerardo Alfredo Ruiz Díaz Franco, recomendó la modificación.

Ante la falta del pago de la deuda y la consecuente escasez de medicamentos, las asociaciones de pacientes y familiares de pacientes de varios tipos de enfermedades se presentaron hoy ante la comisión para urgir el dictamen sobre este proyecto, pero la presidenta y los miembros no estaban, por lo que fueron recibidos por el director de la comisión, Carlos Zelaya y el asesor Gustavo Florentín.

“Pero tampoco cumplieron, así como tampoco ustedes cumplieron con que se haga esa ley y salga el ajuste de la ley, porque ustedes dijeron que después 8 días después de la Semana Santa íbamos a tener esa ley en nuestra mano, o sea, íbamos a tener otra vez reunión luego y no la presentación del proyecto de que se iba a tratar”, reclamaron durante la reunión una de las representantes.

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Urgen pago a farmeceúticas ante muertes por falta de medicamentos

Por su parte, Carlos Zelaya afirmó que fueron ellos mismos quienes articularon la reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y de las farmaceúticas, a fin de buscar una salida a la situación de escasez de medicamentos.

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Agregó que a pedido del senador colorado disidente, Juan Afara, propusieron un nuevo proyecto de ley que trata exclusivamente de los medicamentos.

“A través a través de este proyecto de acuerdo a la ley, lo que nosotros queremos hacer es habilitarle al Estado para que no pase todo ese proceso de licitación que tarda mucho, entonces hace una excepción y la adquisición directa de los medicamentos más esenciales que ahora están necesitando los todos pacientes son esenciales”, insistió durante la reunión.

Según le manifestaron las asociaciones, los integrantes de la comisión están ignorando su necesidad, ya que registraron al menos una segunda muerte por la falta de medicamentos.

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Urgen adquisición de medicamentos ante muerte de pacientes

Uno de los padres presentes contó que una de las drogas para el tratamiento de su hija que tiene síndrome de Rett, cuesta en nuestro país US$ 60.000 por unidad, los cuales ella necesita cinco por mes, lo que lo obligó a gestionar por su cuenta la adquisición del medicamento en Estados Unidos, consiguiendo una oferta de US$ 9.000, pero que no cuenta con apoyo de las instituciones del Estado para adquirirlo a menor costo.

“No existe ningún convenio para comprar, la única forma de hacer posible es a través de una ley que le respalde tanto al Ministerio de Salud como al IPS para la compra directa, pero doctor, ¿cuánto va a tardar ese proyecto de ley? Van a seguir muriendo nuestros chicos”, denunció.

Carlos Zelaya y Gustavo Florentín se comprometieron a incluir en el orden del día de la sesión de la comisión de mañana el estudio de los proyectos de ley; sin embargo, los representantes de las asociaciones no están conformes.

“Es mundial y pan, y el pueblo se está muriendo, pero estamos exportando la imagen de un país creciente, de una economía floreciente, de la futura Suiza de América y ¿qué pasa con nuestros niños en el Acosta Ñú? Si nosotros salimos a denunciar a nivel internacional a las Naciones Unidas, a derechos internacionales, ¿con qué imagen va a quedar la mesa de salud? Porque nunca nos dieron respuestas”, afirmó otro de los representantes de los pacientes.

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Por parte de las asociaciones estuvieron presentes representantes de la federación y las asociaciones parte de la Fundación de Lupus del Paraguay (Fepper), Fibromialgia, Asociación de Guerreros del Artritis (AGA), Asociación de Pacientes con Psoriasis y Enfermedades Autoinmunes de la Piel (Appeap), Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes (Apemed) y de la Enfermedad de Wilson (enfermedad hepatolenticular).