Patrimonio jesuítico del siglo XVII colapsa mientras la SNC sigue sin intervenir en Santiago

Pobladores del distrito de Santiago, también conocida como la Capital de la Tradición Misionera, denunciaron que parte del techo de la Casa de Indios, ubicada sobre las calles 14 de Mayo y Julia Miranda de Estigarribia, se desplomó como consecuencia de las últimas precipitaciones. Temen que, con la llegada del fenómeno climático de El Niño, la estructura termine de derrumbarse, lo que significaría la pérdida de uno de los principales patrimonios históricos de la ciudad.

La integrante de la Comisión de Resguardo Cultural de Santiago, licenciada Dolores Cabral, indicó que el inmueble se deteriora progresivamente y advirtió que las condiciones climáticas previstas podrían acelerar su colapso.

Lea más: Detienen en Santiago a un hombre con orden de captura nacional e internacional por presuntos hechos de abuso sexual

“Lastimosamente, nuestra Casa de Indios, que es un patrimonio histórico, está colapsando. Es necesaria una intervención urgente de la Secretaría Nacional de Cultura y de la Municipalidad. Su pérdida será irreparable”, expresó.

Cabral recordó que en su momento existieron expectativas de recuperación del edificio, pero el proyecto quedó paralizado.

“En un momento parecía que se iba a reparar, pero después, lastimosamente, quedó en el olvido. Es una lástima porque es una Casa de Indios de la época de las reducciones. Si bien tiene más de 300 años de vida, se debe cuidar todo lo que es patrimonio histórico”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recursos

Por su parte, el senador Colym Soroka (ANR) señaló que realizó una visita in situ para verificar las condiciones edilicias del inmueble. Recordó que en aquella oportunidad intentó comunicarse con el intendente Melchor Medina (ANR-HC), pero no obtuvo respuesta.

Lea más: Distritos de Misiones presentan altos niveles de infestación larvaria del aedes aegypti

Asimismo, explicó que la Comisión Nacional de Puesta en Valor del Congreso de la Nación realizó una reprogramación presupuestaria para financiar una intervención urgente para la reparación y recuperación de la Casa de Indios.

El legislador afirmó que actualmente existen recursos disponibles para ejecutar las obras, pero que al tratarse de un inmueble perteneciente a la Municipalidad de Santiago, es indispensable contar con la autorización del gobierno municipal. Según indicó, la falta de comunicación con el Ejecutivo distrital impide avanzar con el proyecto.

Además, manifestó que, a través de abogados de la Cámara de Senadores, buscarán mecanismos legales para lograr la intervención y evitar la pérdida del patrimonio cultural.

Burocracia de la SNC

El intendente Melchor Medina, al ser consultado sobre la situación de la Casa de Indios, manifestó que existe preocupación por el deterioro del edificio, uno de los principales monumentos históricos de Santiago.

No obstante, dijo que la intervención se encuentra limitada por la legislación de protección del patrimonio histórico y por la falta de recursos económicos.

Indicó que la Municipalidad remitió las notas correspondientes a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), informando sobre el estado de deterioro y el riesgo de colapso del inmueble.

Lea más: Ayolas: reclaman pago de 15 meses de salarios atrasados y la firma de un convenio con la EBY

Recordó, además, que a finales de abril de 2025, la Junta Municipal de Santiago declaró, mediante la Resolución Nº 40/2025, la emergencia patrimonial de la estructura edilicia de la Casa de Indios, construida en el siglo XVII.

Medina señaló que, para iniciar cualquier intervención, primero deben cumplirse los procedimientos técnicos y administrativos establecidos por la SNC, requisito indispensable para ejecutar las obras de reparación.