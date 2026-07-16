Petropar confirma que mezcla de biodiésel rige desde el lunes: ¿impactará en el precio del gasoil común?

Pese al pedido de los gremios del sector de combustibles de postergar la aplicación de la Resolución Nº 472/2026 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que eleva el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil Tipo III (común), Petróleos Paraguayos (Petropar) confirmó que la nueva mezcla regirá desde este lunes, 20 de julio. Además aseguró que ya hizo los ensayos que arrojaron resultados satisfactorios.

Si bien la resolución establece que la nueva disposición entra en vigencia desde el 19 de julio, al tratarse de un domingo, la petrolera estatal informó que comenzará a aplicarse a partir del primer día hábil, de acuerdo con lo que conversó con el MIC.

De esta manera, el gasoil Tipo III deberá contener una mezcla obligatoria de entre 8% y 10% de biodiésel, en reemplazo del porcentaje máximo del 5%, que estaba vigente vigente hasta ahora.

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En conversación con ABC, el presidente de Petropar, William Wilka, señaló que la empresa estatal se ajustará a las directivas que establece el Gobierno a través del MIC, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa.

“Petropar, en su rol de petrolera estatal, se alinea con las directrices del Gobierno del Paraguay y la autoridad de aplicación, el MIC, para implementar la nueva normativa de mezcla, de acuerdo con la Resolución N.º 472 del MIC. Esto será a partir del próximo lunes 20 de julio”, se lee en el informe de la petrolera del Estado.

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Petropar afirma que ya está preparada: ¿Impactará en el precio del gasoil?

Wilka explicó que la estatal ya cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con la nueva exigencia para comenzar la comercialización del combustible con el porcentaje de biodiésel previsto en la resolución.

“Petropar ya se encuentra plenamente preparada para dar cumplimiento a la Resolución 472 y cumplir con la mezcla del 8% de biodiésel en el gasoil Tipo III”, expresó.

Consultado sobre el posible impacto en el precio del combustible, que mueve la economía del país, el titular de Petropar reconoció que el biodiésel tiene un costo superior al del diésel fósil. Sin embargo, aseguró que el efecto sobre el precio final sería reducido por su bajo porcentaje de incorporación.

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“Si bien el biodiésel es más caro que el diésel en sí, el porcentaje de mezcla es de entre el 8% y el 10%, por lo que el impacto es mínimo”, indicó.

Aseguran que realizaron ensayos

Ante las preocupaciones planteadas por algunos sectores respecto a un eventual impacto de la mayor proporción de biodiésel sobre los motores de los vehículos, Wilka aseguró que la estatal llevó adelante pruebas junto con otras instituciones públicas.

Según explicó, Petropar, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), realizó ensayos de laboratorio utilizando mezclas de biodiésel del 8% en gasoil Tipo III.

“Se realizaron ensayos de laboratorio utilizando mezclas de biodiésel en el caso del Tipo III con un rango del 8%, obteniéndose resultados satisfactorios”, afirmó.

Gremios habían pedido postergar la medida

La confirmación de Petropar se da luego de que gremios del sector de combustibles solicitaran al MIC postergar por 120 días la entrada en vigencia de la resolución.

La implementación de la nueva mezcla obligatoria fue cuestionada por la Distribuidora de Combustibles Paraguayos (Dicapar), la Cámara de Distribuidora de Combustibles (Cadipac) y también por la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadam), que solicitaron al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) postergar la entrada en vigencia de la Resolución N.º 472/2026 por 120 días.

Los gremios advirtieron que la medida fue dispuesta sin un tiempo suficiente para que las distribuidoras adecuen sus procesos operativos y logísticos, teniendo en cuenta que el incremento de la mezcla obliga a realizar ajustes en las terminales de almacenamiento y en la programación de abastecimiento.

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Asimismo, señalaron que aún persisten dudas sobre la capacidad de producción local para abastecer de manera sostenida la mayor demanda de biodiésel. Los gremios consideran que la resolución no contempla el fortalecimiento de la capacidad estatal para acompañar la política de biocombustibles mediante más laboratorios acreditados, actualización de normas técnicas de calidad, manipuleo y mezcla, así como mayores controles.

A ello suma la preocupación por la eventual concentración del mercado de proveedores de biodiésel y el efecto que, según advierte, podría tener sobre los precios del producto.

Advierten también sobre los efectos que una mezcla de entre el 8% y el 10% podría tener en motores diésel de mayor antigüedad o que no fueron diseñados para utilizar porcentajes superiores de biocombustible.

Además alertaron que el biodiésel tiene un costo superior al diésel fósil, por lo que la medida podría generar una presión al alza sobre el precio del gasoil si no existen mecanismos para absorber esa diferencia.

No obstante, el MIC decidió mantener el cronograma previsto y la nueva obligación comenzará a aplicarse desde este lunes, según Petropar.