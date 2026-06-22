MIC desoyó recomendaciones sobre la mezcla de biodiésel: ¿usuarios se verán obligados a comprar un gasoil más caro?

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) estableció que el gasoil tipo III (común) deberá contener una mezcla obligatoria de biodiésel de entre 8% y 10%, una decisión que fue cuestionada por referentes del sector de combustibles y por la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM), que habían solicitado limitar el porcentaje a un máximo del 7%.

La medida fue adoptada mediante la Resolución Nº 472, firmada el 19 de junio por el ministro sustituto, Alberto José Sborovsky Riveros -viceministro de Industria-, y que entrará en vigencia 30 días después de su emisión, en el marco de la Ley Nº 7635, que modificó el régimen de promoción de los biocombustibles y otorgó al MIC la facultad de fijar el porcentaje de mezcla dentro de un rango de entre 5% y 20%.

Hasta ahora, la normativa permitía una mezcla máxima del 5%, por lo que la nueva disposición representa un aumento significativo respecto al esquema anterior y que irá incrementando hasta llegar al 20% de acuerdo a la ley.

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Cuestionan que se haya ignorado la recomendación técnica

Miguel Velázquez, experto en el sector de combustibles, explicó a ABC que, durante las reuniones mantenidas con autoridades del MIC, el planteamiento del sector fue que la mezcla obligatoria se ubicara entre el 5% y el 7%, en línea con las recomendaciones de los fabricantes de vehículos y maquinarias.

Según indicó, el Gobierno finalmente fijó un rango de entre 8% y 10%, superando el límite que permitiría garantizar el correcto funcionamiento de los motores diésel.

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“El mismo representante de la Cámara de Automotores y Maquinarias se opone a que se supere el 7%. Paraguay no fabrica motores, es un importador absoluto de vehículos diésel, por lo que debemos respetar las especificaciones de las fábricas”, sostuvo.

Velázquez agregó que, en su opinión, el sector no tuvo participación en la elaboración de la normativa y que las reuniones mantenidas con el ministerio se realizaron cuando el proyecto ya estaba prácticamente definido.

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Usuarios podrían verse obligados a optar por un combustible más caro

El especialista advirtió que los propietarios de vehículos cuyos fabricantes limitan el uso de mezclas superiores al 7% podrían verse obligados a utilizar gasoil tipo I (premium), que no contiene biodiésel y cuyo precio es superior.

En ese sentido, recordó que CADAM manifestó al MIC que varias marcas no garantizan el buen funcionamiento de motores diésel cuando el porcentaje de biodiésel excede el rango recomendado.

“Ahora me obligan a usar el producto más caro, el que no tiene biodiésel”, ejemplificó Velázquez al referirse a vehículos cuyas especificaciones técnicas establecen un límite máximo del 7% de mezcla.

También planteó preocupaciones por el costo del biodiésel

Otro de los cuestionamientos expuestos por el sector se refiere al impacto económico de una mayor incorporación de biodiésel en el combustible.

Velázquez señaló que, históricamente, el biodiésel ha tenido un costo superior al del diésel derivado del petróleo, aunque reconoció que actualmente esa diferencia se redujo debido al contexto internacional.

Sin embargo, sostuvo que cuando los precios internacionales del diésel vuelvan a niveles habituales, las distribuidoras podrían verse obligadas a adquirir un biodiésel más caro que el combustible fósil. Según explicó, el principal inconveniente es que ese mayor costo no podría trasladarse fácilmente al precio final debido a la competencia del mercado y al rol que cumple Petropar como referencia de precios.

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CADAM pidió limitar la mezcla, pero desoyeron

En una nota remitida al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y al viceministro de Industria Sborovsky, el 5 de junio último, CADAM solicitó formalmente que el porcentaje máximo de mezcla obligatoria para el Gasoil Tipo III se mantenga entre el 5% y el 7%.

El gremio explicó que realizó consultas a distintos fabricantes internacionales y que algunas marcas no pueden garantizar el correcto funcionamiento de motores diésel si ese porcentaje es superado.

Asimismo, advirtió que, de mantenerse una mezcla mayor, muchos usuarios se verían obligados a utilizar exclusivamente Gasoil Tipo I, de precio más elevado.

Además, la cámara pidió la reactivación de las mesas técnicas interinstitucionales sobre biocombustibles para facilitar el diálogo entre productores, distribuidores, importadores y autoridades antes de adoptar decisiones regulatorias.