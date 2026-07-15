Mezcla de biodiésel regirá desde este domingo: MIC ignora pedido de postergación de los gremios

La Distribuidora de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) se sumó al pedido de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) y remitió una nota al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, en la que le reitera su rechazo a la Resolución N.º 472/2026, que eleva el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiésel en el gasoil tipo III o común, cuya entrada en vigencia está prevista para este domingo 19 de julio.

En la nota, fechada el 8 de julio, el gremio sostiene que la resolución fue adoptada sin incorporar las observaciones planteadas previamente por Dicapar, Cadipac y la Cámara de Distribuidoras de Automotores y Maquinarias (Cadam), así como las expresadas en reuniones mantenidas con representantes del MIC.

Según el documento, la normativa “prioriza exclusivamente los intereses del sector productor de biodiésel”, sin considerar adecuadamente la posición de las empresas importadoras, mezcladoras y distribuidoras de combustibles, de los importadores de vehículos y maquinarias, ni el eventual impacto sobre los consumidores.

Lea más: Mezcla de biodiésel: gremio advierte posibles efectos sobre motores por esta razón

Hasta ahora, sin embargo, el MIC no modificó su postura y mantiene vigente el inicio de la nueva mezcla obligatoria desde este domingo, que establece que el gasoil Tipo III deberá contener una mezcla obligatoria de biodiésel de entre 8% y 10% a partir del 19 de julio.

Dicapar advierte sobre aumento de precios y de daño a los motores

Uno de los principales cuestionamientos del gremio en la nota que remitieron al titular del MIC es que el incremento del porcentaje de biodiésel encarecerá el precio final del gasoil tipo III.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A mayor porcentaje de mezcla, mayor precio de venta al público. No hay cómo evitar este aumento, salvo vía reducción del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo)”, sostiene.

Asimismo, Dicapar afirma que no todos los motores diésel fueron diseñados para operar con mezclas superiores al 7% de biodiésel. Según el gremio, esta situación no afectaría únicamente a vehículos de alta gama, sino también a utilitarios, maquinarias agrícolas y unidades de mayor antigüedad.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la posibilidad de que algunos fabricantes no reconozcan garantías cuando se utilicen combustibles con porcentajes superiores a los recomendados para determinados modelos.

Lea más: Mezcla de biodiésel: tras críticas, gremios industriales defendieron resolución del MIC

Mezcla de biodiésel: exigen mayor preparación técnica

Otro de los planteamientos apunta a la infraestructura necesaria para implementar la nueva exigencia.

Dicapar sostiene que las terminales de combustibles no disponen de tiempo suficiente para adecuar sus instalaciones y migrar del sistema denominado “Splash Blending” a la modalidad de mezcla en línea, requerida para porcentajes superiores al 5%.

El gremio también considera que la resolución no contempla el fortalecimiento de la capacidad estatal para acompañar la política de biocombustibles mediante más laboratorios acreditados, actualización de normas técnicas de calidad, manipuleo y mezcla, así como mayores controles.

A ello suma la preocupación por la eventual concentración del mercado de proveedores de biodiésel y el efecto que, según advierte, podría tener sobre los precios del producto.

Dicapar señala que hay riesgos para los motores

La nota también dedica un apartado a los posibles efectos para los usuarios finales.

El gremio sostiene que una mezcla obligatoria superior a la recomendada por algunos fabricantes podría ocasionar fallas mecánicas, disminución del rendimiento del motor y obstrucciones en los sistemas de inyección, además de eventuales inconvenientes con garantías de fábrica y coberturas de seguros.

En ese contexto, afirma que “los consumidores podrían verse privados de la cobertura de las garantías otorgadas por los fabricantes o representantes oficiales de las marcas, e incluso de la cobertura de sus pólizas de seguro”, al utilizar un combustible cuya composición difiera de determinadas especificaciones técnicas.

Dicapar sostiene que, al tratarse de una mezcla obligatoria, el consumidor no tendría posibilidad de optar por un combustible con un menor contenido de biodiésel.

Lea más: ¿Se vienen nuevos aumentos en los combustibles? Esto responde Petropar

Los pedidos que realizó el gremio al MIC

Como alternativa, Dicapar pidió al MIC postergar por 120 días la aplicación de la resolución y conformar una mesa técnica interinstitucional con participación de organismos públicos y representantes del sector privado.

Además, pidió actualizar el listado de laboratorios acreditados para los ensayos de calidad del biodiésel, establecer un mecanismo de referencia para el precio del biocombustible basado en parámetros de paridad de importación e informar a la ciudadanía sobre el impacto del incremento de la mezcla en el precio del gasoil tipo III.

Finalmente, propuso que el combustible sea identificado en las estaciones de servicio con la denominación “Gasoil S50 B10”, de manera que los consumidores conozcan el porcentaje de biodiésel contenido en el producto y puedan verificar las recomendaciones técnicas de los fabricantes de sus vehículos.

Hasta ahora, el MIC mantiene vigente la Resolución N.º 472/2026 y la entrada en vigor del nuevo porcentaje obligatorio de mezcla de biodiésel continúa prevista para este domingo.