¿Se vienen nuevos aumentos en los combustibles? Esto responde Petropar

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos, sumadas al debilitamiento de las expectativas de alcanzar un acuerdo, volvieron a sacudir al mercado internacional de los combustibles. Petróleos Paraguayos (Petropar) no es ajena a este escenario y sigue de cerca la evolución de las cotizaciones en el exterior.

Esta nueva suba de los precios del petróleo y sus derivados pone en duda la continuidad de las reducciones en los valores de venta al público que algunos emblemas comenzaron a aplicar recientemente en Paraguay, incluida la petrolera estatal.

El presidente de Petropar, William Wilka, señaló ante la consulta de ABC que el contexto internacional volvió a generar incertidumbre, por lo que la empresa estatal monitorea permanentemente el comportamiento del mercado antes de adoptar cualquier decisión.

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“El mercado subió el jueves más de US$ 90 por metro cúbico en el diésel y más de US$ 30 por metro cúbico en la gasolina, lo que significó una suba muy brusca en un solo día. Con esto vuelve nuevamente la incertidumbre por el inicio de los bombardeos”, explicó.

Precio de combustibles: Petropar habla de cautela

Wilka indicó que Petropar mantiene un buen nivel de stock gracias a las reposiciones y compras realizadas, por lo que, por el momento, mantendrá sus precios de venta, al menos hasta agosto. No obstante, aclaró que será necesario esperar el cierre de la quincena de julio para contar con un panorama más claro.

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Consultado sobre la posibilidad de un aumento de los combustibles, respondió que aún es prematuro hacer un anuncio.

“Hay que esperar que cierren las quincenas, ver las proyecciones futuras y ser cautos en las medidas a tomar”, manifestó.

El titular de Petropar agregó que, por ahora, la estatal continúa ofreciendo los precios más bajos del mercado, especialmente en el diésel.

“Hay que decir que todo sigue siendo muy incierto. El viernes el mercado cerró en US$ 923 por metro cúbico, un nivel todavía muy alto”, sostuvo.

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Wilka insistió en que la empresa pública actuará con prudencia, ya que la evolución de los precios internacionales escapa al control de Paraguay.

“Ahora hay que ser cautos. En Petropar estamos bien por lo que resta de julio e incluso parte de agosto. No haríamos nada respecto a los precios y creo que podemos aguantar sin problemas. Hay que ver cómo cierra la quincena, que termina el miércoles que viene, para tener un panorama de lo que será la segunda mitad del mes y la proyección para agosto”, afirmó.

Añadió que el comportamiento del mercado responde a factores externos.

“En Paraguay no tenemos ninguna posibilidad de controlar esto; es totalmente exógeno. Lastimosamente, no se cumplieron parte de los acuerdos y comenzaron nuevamente los bombardeos. Ahora hay que esperar e ir viendo. No obstante, seguimos siendo los más baratos, los más competitivos, y veremos qué pasa en el transcurrir de los días”, expresó.

Evolución de los precios internacionales

De acuerdo con analistas del sector, antes del recrudecimiento de la guerra de Medio Oriente, a fines de febrero, la cotización internacional del gasoil —principal combustible utilizado por el transporte y la producción en Paraguay— se ubicaba en torno a US$ 2,50 por galón.

Sin embargo, con el agravamiento de las hostilidades y la incertidumbre sobre el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, el precio llegó en marzo a un pico de US$ 4,30 por galón, lo que representó un incremento del 72%.

Posteriormente, con el inicio de las negociaciones y una relativa normalización del tráfico marítimo, el mercado comenzó a corregirse durante junio. Al cierre de ese mes, la cotización de referencia descendió hasta US$ 3,21 por galón, alejándose de los máximos registrados durante la crisis.

No obstante, la nueva escalada del conflicto volvió a presionar al alza las cotizaciones. Esta semana, el precio internacional del gasoil alcanzó nuevamente US$ 3,71 por galón, lo que representa un aumento del 15,6% respecto al cierre de junio y revierte parte de la tendencia bajista observada en las últimas semanas.