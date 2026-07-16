Preocupa a almaceneros el aumento de compras ‘fiadas’

Ayer, miércoles, la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay emitió un comunicado expresando la preocupación de ese gremio por un aumento sostenido en las compras de alimentos con tarjetas de crédito y por un incremento en la cantidad de clientes que compran ‘fiado’ - a crédito - en los almacenes y despensas.

Esa preocupación se manifiesta poco después de que el Fondo Monetario Internacional alertara de un crecimiento acelerado del crédito de consumo y del endeudamiento en los hogares paraguayos, una situación que contrasta con los indicadores macroeconómicos favorables de los que frecuentemente hace alarde el Gobierno.

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El comunicado de la Asociación de Almaceneros indica que el aumento de las compras ‘fiadas’ o con tarjetas de crédito viene aumentando sostenidamente desde 2018 y que muchas familias se ven obligadas a tomar deuda para cubrir sus necesidades básicas de consumo.

“La gente no tiene para el consumo”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Luis Ibarra, presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas, subrayó que el problema “lleva un tiempo bastante largo, continúa y parece que va en aumento”.

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Ibarra opinó que los logros macroeconómicos que suele destacar el Gobiernos son dignos de orgullo y “dan esperanza”, pero insistió en que esos indicadores favorables no parecen tener impacto en la microeconomía.

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“No vemos que eso haga que haya en la microeconomía una mayor circulación de efectivo”, dijo. “La gente no tiene para el consumo, cada vez compra más solo lo básico e imprescindible de la canasta de alimentos”.

“La gente viene con el dinero justo y a veces tienen que dejar algún producto”, añadió.

Argumentó que el hecho de que la gente se vea obligada a recurrir a la tarjeta de crédito o a comprar ‘fiado’ para cubrir sus necesidades “no es normal en un país con estabilidad” económica como Paraguay

Instó al Gobierno a trabajar en determinar “qué falta para que esos números bajen a la calle y al bolsillo del ciudadano común”.