Crecimiento del crédito de consumo: “Es una señal de alerta”, advierte exministro

En un reciente informe luego de análisis del sistema financiero paraguayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó sobre un crecimiento acelerado y sostenido del endeudamiento en los hogares y del crédito de consumo e instó al regulador financiero, el Banco Central del Paraguay (BCP), a mantener vigilados esos indicadores y tomar medidas regulatorias si estas se tornan necesarias.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el economista César Barreto, exministro de Hacienda, explicó que la situación que señala el FMI en su informe no refleja una “situación crítica”, pero dijo estar de acuerdo en que el BCP debe “analizar en detalle” la evolución del incremento del crédito al consumo.

Según informó el BCP, el crédito de consumo es actualmente el principal rubro financiado por los bancos en Paraguay con una participación del 19% de la cartera global, con un saldo de 34,68 billones de guaraníes hasta abril de este año, lo que representa un salto del 40,63% con relación al año previo.

También el saldo financiado con tarjetas de crédito viene aumentando considerablemente y al cierre de abril llegó a 6,41 billones de guaraníes, equivalente a un incremento del 30% anual.

Crecimiento de crédito de consumo puede generar “consecuencias”

Barreto indicó que, cuando se registran “ciclos de crecimiento de crédito” como el que señala el FMI, “típicamente se generan consecuencias” debido a que “mucha gente se endeuda por decisiones apresuradas y termina con dificultades para pagar las deudas”.

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Subrayo que “el crédito puede ser bueno o malo, es un instrumento más”, pero indicó que cuando “la oferta crediticia es tan masiva, tan fácil de obtener”, ese contexto puede propiciar “decisiones no racionales” a la hora de solicitar créditos que pueden causar problemas especialmente a personas de “segmentos vulnerables” que luego podrían tener dificultades para pagar la deuda asumida.

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“Todas las veces que hubo un ciclo de crédito muy expansivo por un periodo largo de tiempo, terminó mal”, añadió el economista. “Es una señal de alerta, típicamente ha habido deterioros en un periodo posterior”.

Finalmente, insistió en que el BCP tiene la responsabilidad de monitorear la forma en que los bancos conceden créditos y “ver si las cosas se están haciendo bien”.

Gasto “desordenado” del Gobierno

Barreto reiteró también los señalamientos que hizo ayer a varios puntos del informe anual de gestión que el presidente Santiago Peña presentó el pasado miércoles ante el Congreso Nacional.

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En particular, el exministro cuestionó lo que considera una falta de rigurosidad financiera por parte del Gobierno a la hora de realizar gastos, especialmente en el sector de la salud, donde ha expandido gastos sin contar con recursos para financiar esa expansión, resultando en hospitales sin los medicamentos o insumos necesarios y la imposibilidad de cancelar la deuda con los proveedores farmacéuticos del Estado.

Barreto opinó que, si bien las prioridades del Gobierno a la hora de implementar programas sociales y de servicios públicos parece ser la correcta, su enfoqu