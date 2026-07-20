Convocan a movilización nacional contra cortes de luz y subsidios a criptomineras

Organizaciones civiles, gremiales y campesinas anunciaron una movilización general para el próximo jueves 23 de julio, desde las 10:00, con concentración frente a la sede central de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), España y Padre Cardozo en Asunción, así como frente a las agencias regionales de todo el país.

La convocatoria es impulsada por las plataformas Itaipú Causa Nacional, Itaipú es también Soberanía (Partido Paraguay Pyahurã), ANDE Pueblo Mba’e, el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la Coordinadora de Adultos Mayores y Familia.

Los manifestantes protestarán formalmente contra la política de cortes de energía que sufren las familias de menores recursos y exigirán la aprobación del proyecto de ley de iniciativa popular para expandir la tarifa social.

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Los organizadores informaron que la propuesta legislativa cuenta con el respaldo certificado de más de 48.000 firmas válidas aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El documento fue remitido al Congreso Nacional el 2 de abril de 2025 y, tras un año y más de espera, permanece retenido sin tratamiento legislativo por decisión de la mayoría oficialista.

El reclamo de la tarifa social

De acuerdo con el documento emitido por el sector civil, este congelamiento representa una abierta vulneración del derecho constitucional de acceder a una vivienda digna y a los servicios básicos esenciales. Aseguran que la ampliación del beneficio aliviaría las finanzas de unos 350.000 usuarios en situación de vulnerabilidad, quienes actualmente registran dificultades extremas para abonar sus facturas de consumo.

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En el pronunciamiento denuncian en forma directa las prioridades del Poder Ejecutivo frente a las necesidades del sector más vulnerable de la población paraguaya:

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“Peña y el cartismo han encontrado suficiente tiempo para entregar nuestra valiosísima energía de Itaipu, a precios regalados, a criptomineras, bases de datos y similares, que no generan casi ningún empleo, mientras a los usuarios que no pueden pagar la tarifa eléctrica les ofrece elevadas tarifas impagables y represión”.

El principal foco de cuestionamiento apunta a las tarifas preferenciales otorgadas a industrias electrointensivas dedicadas a la criptominería, almacenamiento de bases de datos para inteligencia artificial y producción de hidrógeno. Según los datos analizados por las organizaciones, la ANDE vende energía a estos centros a un promedio de 44,3 US$/MWh en líneas de 220 kV.

Energía regalada al sector criptominero

La cifra contrasta con los 50,0 US$/MWh que Paraguay percibe por la exportación de sus excedentes de Itaipú al mercado de Brasil (desglosados en 37,4 US$/MWh de tarifa garantizada y 12,6 US$/MWh en concepto de compensación). Las agrupaciones técnicas denuncian que la tarifa concedida a las criptomineras ni siquiera cubre los costos operativos totales, la transmisión y el beneficio del 8% que estipula la ley orgánica de la entidad eléctrica.

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Cálculos que remitieron a la Contraloría General de la República (CGR) indican que la tarifa técnica real para estas actividades debería fijarse en 85,5 US$/MWh. Al existir una brecha de 41,2 US$/MWh de diferencia, el subsidio gubernamental indirecto representaría una pérdida estimada de 322 millones de dólares anuales, considerando la potencia total contratada de 943,8 MW que es costeada indirectamente por el resto de los consumidores de la ANDE.

Adicionalmente, critican la vigencia previa de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, números 5.306, 5.307, 5.860 y 5.861 de este año, los cuales planteaban congelar precios bajos con plazos de hasta 15 años a favor de centros de datos transnacionales, antes de que fueran derogados por la presión de los sindicatos de la ANDE. También mencionaron el Memorando de Entendimiento con Taiwán, que prevé el usufructo de 1.000 MW de potencia en complejos tecnológicos extranjeros de gran escala.

Prometen movilización nacional

Ante este panorama, referentes de la organización, como Ricardo Canese, Heriberto Bobadilla, Néstor Bareiro, Belarmino Balbuena y Elías Cabral ratificaron que las movilizaciones se replicarán de forma simultánea en cabeceras departamentales clave, como Itapúa y otras regiones del país, convocando a toda la ciudadanía a defender los recursos hidroeléctricos del país.

Los líderes sociales exigieron un freno inmediato a las desconexiones domiciliarias forzosas y demandaron coherencia a la administración pública en la distribución y tarificación de la riqueza energética nacional, argumentando que la energía constituye un derecho humano inalienable que debe primar sobre el negocio corporativo internacional.