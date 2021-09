Autoridades tienen tarifa social de ANDE a pesar de no ser de escasos recursos

El beneficio de la tarifa social está destinado exclusivamente a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, con subsidios que van desde el 75% al 25%, por un consumo inferior a 300 kWh/mes, de acuerdo a la Ley Nº 3.480/2008.

El gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, indicó que la citada ley de tarifa social establece como requisitos que sea un suministro en Baja Tensión, que cuente con una llave limitadora hasta 16 Amper y que el usuario sea de escasos recursos, evidenciado mediante una declaración jurada.

Sin embargo, en el listado de quienes acceden a este beneficio, figuran el diputado liberal suplente de Caaguazú, Jorge Benítez Barreto y el concejal departamental de Caaguazú, Víctor Aquino. En el caso de este último, se sabe que tiene un ingreso mensual de G. 9.721.757, según la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Lea más: Senadores, diputados, gobernadores y parlasurianos exonerados por ANDE

Consultado respecto a este beneficio de manera irregular, el edil Aquino respondió que su nombre figura en la lista de la tarifa social porque él entró como beneficiario ya entre los años 1997 y 1998, cuando activaba en la Federación Nacional Campesina, pero que hace 15 años aproximadamente ya no le llega este beneficio. “Figuramos en la lista pero si pasamos el uso de la energía y la ANDE verifica, y si además, la llave es de 20 Amper, entonces ya no entramos (en la tarifa social), pero no te sacan de la lista”, explicó.

Agregó que es muy importante que se revise bien y que se investigue la realidad de quienes están con la categoría de tarifa social pero que realmente no les llega ese beneficio. “Figura nomás el nombre porque la llave de 16 a casi la mayoría no le sirve. Es muy débil. Y cuando pasas de esa llave, ellos cortan el beneficio, pero en la lista seguimos figurando”, explicó el concejal departamental, oriundo de Raúl Arsenio Oviedo, comunidad 4 de octubre, quien ocupa dicho cargo desde el año 2018.

Si figura, es beneficiario

Sin embargo, desde la ANDE, el gerente comercial señaló que si la categoría de cliente es de tarifa social, entonces es realmente beneficiario. “La Tarifa Social es una categoría de consumo. Su consumo no debe exceder a 300 kWh mensualmente. Y si por tres meses consecutivos excede los 300 kWh, el sistema comercial automáticamente lo pasa a la categoría residencial normal”, detalló.

Consultando la página web de ANDE, el NIS 1140119, del concejal departamental Víctor Aquino, se encontró que su consumo mensual varía entre las irrisorias sumas de G. 1.285 y G. 3.770. “Puede que se trate de un inmueble abandonado, como este otro caso que mencionaron en la publicación de hoy (por ayer), del diputado suplente Jorge Benítez”, manifestó Rolón, de la empresa estatal.

Sobre el NIS del parlamentario suplente dijo que tiene deuda desde 2017, que el medidor está averiado y que se estuvo estimando la lectura por el mínimo. También proveyó las fotos del medidor y la vivienda.