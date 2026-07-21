Día del Ingeniero: Debatirán sobre energía, transporte, IA y grandes obras del país

El Segundo Foro Internacional de la Ingeniería (FIING) se realizará el 23 de julio en coincidencia con el Día del Ingeniero Paraguayo y el aniversario de fundación del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI).

El presidente del gremio, Ing. Amílcar Troche, señaló que el foro pretende congregar a los distintos actores vinculados a la ingeniería para analizar asuntos técnicos y estratégicos relacionados con el desarrollo nacional.

“Es una oportunidad brillante para reunir a los profesionales, ingenieros, empresarios, funcionarios de la administración pública y estudiantes, ya que vamos a abordar temas de gran interés nacional y también formativo”, expresó.

La jornada estará dividida en dos bloques. Las actividades de la mañana estarán dirigidas especialmente a estudiantes y jóvenes profesionales, mientras que por la tarde se analizarán cuestiones estratégicas relacionadas con las políticas públicas, la economía, la infraestructura y los servicios básicos, detalló Troche.

Día del ingeniero: Seguridad, infraestructura

La primera conferencia en el Día del Ingeniero paraguayo será “Riesgo vertical: desafíos de la protección contra incendios en edificios en altura”, a cargo del Ing. Guillermo Cáceres. La exposición abordará la necesidad de incorporar los sistemas de protección desde las primeras etapas del diseño arquitectónico y mantenerlos operativos mediante inspecciones, pruebas y controles periódicos.

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El programa continuará con la presentación de la conexión vial Ypacaraí–Luque, a cargo del consorcio Rutas del Este. Posteriormente, el Ing. Pedro Domaniczky, superintendente de Energías Renovables de Itaipú Binacional, ofrecerá una conferencia sobre fuentes alternativas de energía.

La programación de la mañana incluye además una exposición de la empresa Tecnoedil SA sobre el puente de la Ruta Bioceánica.

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Industria, inteligencia artificial y servicios estratégicos

Las actividades de la tarde comenzarán con las palabras de apertura del presidente del CPI. Posteriormente, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, expondrá sobre el Plan Paraguay 2X, una estrategia del Gobierno que busca duplicar el producto interno bruto (PIB) de Paraguay en diez años.

Luego, el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, abordará sobre la inteligencia artificial (IA) aplicada a la ingeniería. La conferencia analizará la situación actual de estas herramientas y las posibilidades de incorporarlas al desarrollo tecnológico y productivo del Paraguay, adelantó Troche.

Otro de los temas será la situación de energías renovables en Paraguay. El presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (Aper), Ing. Eduardo Viedma, expondrá al respecto.

Por su parte, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, Bernd Gunther, expondrá sobre la importancia de la Hidrovía Paraguay–Paraná para el transporte y el comercio exterior.

Seguidamente, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, hablará sobre la situación y los desafíos del transporte público.

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Preocupación por el futuro energético

El cierre de las exposiciones estará dedicado al sector eléctrico. El presidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), Ing. Ángel María Recalde, presentará un informe sobre la generación y disponibilidad de energía en el país.

Troche afirmó que la situación genera preocupación en el sector ante la posibilidad de que Paraguay enfrente problemas de abastecimiento en los próximos años. “Aparentemente, en poco tiempo podríamos enfrentar dificultades, pese a ser un país históricamente caracterizado por su abundancia de energía”, manifestó.

FIING 2026: Acceso libre y gratuito

El Segundo Foro Internacional de la Ingeniería se realizará este jueves 23 de julio, de 08:00 a 20:00 en la sede del CPI (Avenida España 959 casi Washington, Asunción). El acceso será libre y gratuito, con inscripción previa para organizar la recepción y la logística del encuentro, informaron los organizadores.

“La jornada concluirá con un vino de honor y la entrega de distinciones por el aniversario del Centro Paraguayo de Ingenieros”, finalizó Amílcar Troche.