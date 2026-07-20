Nueva fase de apertura del Puente de la Integración: pobladores preocupados por la sobrecarga de vehículos

Los pobladores franqueños insisten en que las calles y avenidas de la ciudad no están preparadas para soportar el aumento del tráfico vehicular que implicará el ingreso y la salida del país por el Puente de la Integración.

Sostienen que, para esta nueva fase de apertura, no se realizaron grandes cambios viales, por lo que advierten que el incremento de vehículos podría generar serios inconvenientes en la circulación.

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Los representantes del Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran) tienen previsto participar mañana en la sesión de la Junta Municipal de este distrito para exponer sus inquietudes.

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Rogelio Rodríguez, presidente de Codefran, manifestó que la ciudad no tiene condiciones para soportar una mayor carga vehicular, por lo que mantienen firme su postura de que es inviable la apertura total del puente antes de que existan las condiciones necesarias.

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“La ciudad está igual que cuando se inició todo esto y nosotros mantenemos nuestra posición de que no existen condiciones para sobrecargar aún más el tránsito”, afirmó.

Agregó que existe una fuerte presión de comerciantes y empresarios de Ciudad del Este para habilitar completamente el Puente de la Integración y, de esa manera, descomprimir el tránsito sobre el Puente de la Amistad.

Preocupación sobre la avenida Bernardino Caballero

Los miembros de Codefran afirman que no fueron informados sobre los avances de esta nueva fase de apertura del puente ni sobre otras determinaciones relacionadas con las calles y avenidas de la ciudad.

Rodríguez explicó que manejan la información de que la avenida Bernardino Caballero pasaría a estar bajo administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Además, sería convertida en una vía de sentido único para la salida de la ciudad. Esta situación genera inquietud entre los frentistas, quienes podrían verse afectados por las nuevas disposiciones.

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“Los frentistas están preocupados porque no hay una comunicación oficial. Nadie dice qué es lo que se va a hacer. Tenemos la información de que, a partir del 3 de agosto, la avenida se convertiría en sentido único, pero no nos comunican nada”, expresó.

Qué contempla la nueva fase de apertura del Puente de la Integración

Actualmente, el Puente de la Integración solo opera durante la noche con el paso de camiones vacíos (primera fase), habilitado desde diciembre pasado, y de ómnibus de turismo de larga distancia (segunda fase), vigente desde enero pasado. En las últimas reuniones no se logró un consenso para ampliar las operaciones de la pasarela internacional.

Con el nuevo cronograma, que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026, el funcionamiento del Puente de la Integración será el siguiente:

• Transporte de cargas menores: ingreso y salida sin carga (en lastre) exclusivamente por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00 horas, con retorno cargado por el Puente de la Amistad.

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• Transporte urbano internacional de pasajeros (línea Presidente Franco–Foz de Iguazú), en modalidad vecinal: salida y retorno, de manera opcional, por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00 horas, mediante la presentación del Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo, previsto en el artículo II del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas del Mercosur.

• Transporte de pasajeros en servicio de circuito cerrado cuyo destino final no sea Ciudad del Este ni Foz de Iguazú: circulación exclusivamente por el Puente de la Integración durante las 24 horas.

• Transporte de pasajeros de líneas internacionales regulares: circulación exclusivamente por el Puente de la Integración durante las 24 horas.

• Ampliación del horario para el cruce de camiones vacíos por el Puente de la Integración, que pasará a ser de 20:30 a 05:00.