ANDE: el envío de “lista negra” a la ex-Informconf obligó a miles a regularizar sus pagos

El plan de contingencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) contra la falta de pagos empezó a dar resultados inmediatos. Tras el primer envío de informes de sus usuarios en mora a la base de datos de la firma privada de perfiles crediticios Equifax (ex-Informconf), la reacción de los afectados se hizo sentir.

El gerente comercial de la institución, Ing. Hugo Rolón, confirmó que de un lote inicial de 10.000 clientes reportados, 1.590 usuarios (15,9%) fueron excluidos del registro negativo luego de que se poneran al día o fraccionasen sus cuentas.

El balance de esta acción es positivo, considerando que lograron que en tan solo cuatro días se regularizaran deudas por un monto total de G. 11.962 millones, detalló el alto funcionario. La presión financiera obligó a los usuarios a reaccionar antes de ver bloqueados sus accesos a créditos en el mercado comercial.

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Anuncian otro masivo envío de datos

La estrategia de la ANDE no se detiene con este primer grupo. Ante el impacto de la medida, las autoridades preparan un segundo envío para los próximos días también con la intención de presionar a sus deudores.

“Esta semana estaremos remitiendo otro paquete de 15.000 clientes a la plataforma de información confidencial", adelantó el Ing. Rolón. El objetivo institucional de fondo es reducir el índice general de morosidad del 19% al 16% a finales de 2026.

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La cartera morosa total de la ANDE asciende a unos US$ 160 millones, de 350 mil clientes activos, con cinco o más facturas vencidas. La promoción “Ñande Ahorro”, vigente hasta fin de mes, ofrece exoneración del 100% de recargos por mora y facilidades de fraccionamiento sin intereses para incentivar el pago voluntario antes de recurrir a los reportes crediticios o al corte físico del servicio.

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Criterios más severos para la selección

El nuevo grupo de usuarios que ingresará a los registros comerciales de morosidad responderá a un filtro técnico riguroso. La institución busca priorizar las cuentas con mayor tiempo de atraso y volúmenes importantes de dinero.

A diferencia del primer corte, el gerente comercial explicó que para este segundo paquete de 15.000 usuarios se seleccionará a clientes que acumulen 6 facturas pendientes y mantengan una deuda acumulada mayor a G. 1.500.000.

“El Servicio de Información Confidencial es una herramienta de gestión financiera adicional a los demás procesos ordinarios que seguimos ejecutando, como los cortes por falta de pago, el retiro de medidor y la intervención de suministros“, advirtió el funcionario.

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Finalmente, Rolón destacó que el temor a figurar en el registro crediticio provocó que la concurrencia general de clientes a las oficinas comerciales para regularizar sus estados de cuenta aumentara en un 50% en la última semana.