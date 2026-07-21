Transportistas de ganado temen que mezcla del biodiésel obligue a elevar costos

Desde ayer está vigente la Resolución Nº 472 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que establece una mezcla obligatoria de entre 8% y 10% de biodiésel (B8-B10) para el gasoil tipo III o común, en el marco de la Ley Nº 7635/2026, que modificó el régimen de promoción de los biocombustibles.

El Gobierno y los productores de biocombustibles consideran que se trata de una “política estratégica” para fortalecer la seguridad energética, industrializar la producción agrícola, generar empleo y reducir, pero importadores y distribuidores de combustibles, representantes del sector automotor y gremios del sector productivo sostienen que el país aún no reúne las condiciones técnicas necesarias para aumentar la mezcla sin afectar a determinados motores ni trasladar mayores costos a los usuarios.

Uno de esos sectores es el del transporte de ganado, el cual critica que el biodiésel podría afectar los picos inyectores de los camiones, sobre todo los más nuevos, según indicó Gilberto Maldonado, presidente de la Asociación de Transportistas del Ganado.

“Ya pasamos hace 10 años atrás o 12 años atrás aproximadamente, teníamos esta mezcla de biodiésel con un resultado muy negativo para el sector del transporte. Teníamos la mezcla que no sé cuánto por ciento era la mezcla y qué tipo también que se mezclaba con el diesel tipo 3, se empastaban mucho los filtros de combustible y no pasaban el combustible, y golpeaba eso a cuando entonces a las bombas inyectoras”, precisó.

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Biodiésel podría afectar motores de transporte de ganado

Detalló que en esa época los camiones eran más viejos y que ahora los vehículos más nuevos tienen picos inyectores muchos más delicados.

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Sin embargo, pese a esto, lo que criticó al gobierno de Santiago Peña es la falta de comunicación, ya que aseguró que no están en contra de la industria nacional, la cual apoyan 100%, pero no les explicaron como podría afectarles a sus máquinas.

“Estamos expectantes y en un mes por ahí vamos a tener resultados de cómo impacta realmente este tema. No queremos decir bajo ningún sentido, no queremos satanizar esto, pero sí estamos ahí en la vanguardia esperando a ver qué pasa. Ojalá que funcione bien y no tengamos que rever nada”(sic), expresó en contacto con ABC.

Agregó que el 80% de los camiones de la flota en Paraguay son de 10 años para abajo, pero traídos de Europa, por lo que las políticas de combustibles deben adecuarse a los mismos.

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“Nosotros tenemos un poco de miedo con este tema de la mezcla. Aquí va a impactar mucho si es que nosotros no nos funciona este combustible, vamos a tener que vernos obligados a comprar el combustible más caro porque tenemos que seguir trabajando. La producción no puede parar, la producción tiene que seguir trabajando. Vuelvo a decir, ojalá que funcione esta mezcla. Si no, vamos a tener que comprar el combustible más fino que cuesta más caro, y eso va a impactar en en el precio del flete”, puntualizó.

Transportistas de ganado descartan medida de fuerza

Descartó realizar cualquier tipo de medida de fuerza, ya que solamente impactaría en el costo del flete, no así en las condiciones del mismo; sin embargo, al variar el costo del flete, también variarían los costos de algunos productos de consumo en los supermercados.

Contó que son aproximadamente 45.000 camiones de gran porte que todos los días circulan por las calles.