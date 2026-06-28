Se filtra rechazo de la ANDE a Atome y desata fuerte malestar en plena negociación de tarifas

La tensión entre la ANDE y Atome sumó un capítulo crítico más, tras la difusión de la Nota P N° 2380/2026 de la ANDE. El documento, firmado digitalmente el 26 de junio de 2026 por el presidente de la entidad, el Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, frena las pretensiones de la firma Atome Paraguay, cuyo titular es James Spalding.

La respuesta institucional sepulta el expediente N° 1000110028/2025, iniciado por la firma el 12 de noviembre de 2025, en el cual se solicitaban modificaciones contractuales sobre el servicio de conexión y suministro de energía eléctrica. Tras los correspondientes análisis técnicos y financieros, la ANDE sentenció de manera rotunda que “no resulta factible acceder a lo solicitado”.

La divulgación del documento caló hondo en la cúpula de la empresa, que no ocultó su indignación por el manejo de la información en un momento sensible de las tratativas. Ayer, a través de un comunicado oficial, Atome admitió haber recibido la notificación de la Nota P N° 2380/2026, pero cuestionó abiertamente que la resolución fuera expuesta ante la opinión pública antes de cerrar los canales institucionales.

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Malestar por la filtración

Desde la multinacional manifestaron de forma taxativa que “sorprende que haya sido difundida públicamente” una notificación que forma parte del proceso interno de diálogo. Para la firma, la manera en que se manejó la comunicación enturbia innecesariamente la relación comercial con el Estado.

“Dicha comunicación no contiene información nueva, puesto que es información que la ANDE ya ha dejado en claro en los medios de comunicación durante las últimas semanas posteriores a la inesperada derogación del Decreto del Poder Ejecutivo”, reclamó la firma en su descargo escrito.

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A pesar del malestar y el revés que significa este choque por la tarifa de la ANDE, la compañía aseguró que mantendrá su postura de diálogo. Afirmaron que “Atome continuará las negociaciones con la ANDE” bajo la premisa de salvar un proyecto que califican de relevancia estratégica nacional.

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Convocatoria fallida

El impacto de la filtración y el quiebre en la comunicación se hicieron evidentes el mismo viernes 26 de junio. En horas de la tarde, la dirección de prensa de la ANDE convocó de urgencia a los medios para una conferencia a las 18:00 horas en su sede central, donde el Ing. Félix Sosa iba a exponer los pormenores de las conversaciones con Atome.

Sin embargo, a las 18:09 horas, una de las encargadas de prensa envió un mensaje a los periodistas cancelando la actividad a última hora. “Buenas tardes, pedimos primeramente las disculpas, vamos a postergar la conferencia de prensa para la otra semana, el horario vamos a confirmar”, señalaba el aviso oficial.

Esta postergación deja flotando un manto de dudas sobre el manejo de la información de la institución en medio de una negociación que estaría poniendo en riesgo una inversión de US$ 665 millones, por un lado, y por el otro, que podría atentar contra el patrimonio financiero de la empresa estatal.

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Mientras la ANDE se llama al silencio hasta la próxima semana, la filtración de la nota confirma que las condiciones contractuales están cerradas para la estatal, complicando el panorama para la firma que accedió a deudas internacionales por más de US$ 420 millones.

Antecedentes de un millonario proyecto en jaque

El conflicto entre la ANDE y Atome Paraguay arrastra meses de marchas y contramarchas que ponen en riesgo una inversión estimada en US$ 665 millones para la producción de hidrógeno y amoníaco verde en la zona de Villeta. La disputa se agudizó tras la decisión del Poder Ejecutivo de derogar los decretos N.º 5307 y N.º 5861, los cuales estructuraban el régimen especial denominado provisionalmente “energía a X”. Dichas normativas garantizaban a la firma internacional una tarifa eléctrica fija y previsible a largo plazo, una condición que la multinacional considera indispensable para el financiamiento internacional del proyecto.

La anulación de este marco legal preferencial por parte del Gobierno se dio tras fuertes cuestionamientos de referentes técnicos del sector energético, quienes advirtieron que el esquema tarifario original constituía un subsidio encubierto.

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Según los análisis de los técnicos locales, congelar precios preferenciales de potencia para industrias electrointensivas de gran escala terminaría afectando gravemente las finanzas de la ANDE a mediano plazo, transfiriendo los costos de oportunidad de la energía paraguaya a las corporaciones privadas en detrimento del consumidor residencial.

Mientras la multinacional argumenta que la falta de previsibilidad en los costos de producción puede hacer fracasar la instalación de la planta industrial, la postura del Ing. Félix Sosa refleja la línea dura del Gobierno, que se contrapone a las posturas asumidas por el jefe de Gabinete, Javier Giménez y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.