Industrialización: el Gobierno celebra avances, mientras persisten desafíos estructurales

El Gobierno sostiene que Paraguay atraviesa un momento favorable para avanzar en su proceso de industrialización. Sin embargo, detrás de los indicadores positivos persisten problemas estructurales como la elevada informalidad laboral, la escasez de mano de obra calificada y un desarrollo industrial que todavía avanza a un ritmo inferior al de otros países de la región.

Durante una entrevista en el programa En Detalles, autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) defendieron las políticas impulsadas para fortalecer el sector manufacturero y atraer inversiones, aunque reconocieron que todavía existen importantes desafíos para consolidar un modelo basado en la producción con mayor valor agregado.

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Más inversión, pero una economía con fuerte peso de la informalidad

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, afirmó que la industrialización debe convertirse en una herramienta para generar empleos de calidad y aumentar la productividad. No obstante, admitió que la informalidad sigue siendo uno de los principales obstáculos.

Según explicó, de unas 500.000 mipymes con Registro Único del Contribuyente (RUC), apenas 43.000 cuentan con inscripción tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) como en el Ministerio de Trabajo, una diferencia que refleja el amplio margen de trabajadores fuera del sistema formal. Además, indicó que cerca del 90% de las mipymes son microempresas y que la mayoría factura menos de G. 20 millones mensuales, lo que dificulta asumir los costos de la formalización.

Ante ese escenario, el MIC apuesta por incentivos contemplados en la Ley de Mipymes, que incluyen hasta tres años sin costos para formalizar empresas, acceso a líneas de financiamiento y procesos digitales para reducir la burocracia.

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Digitalización y acceso al financiamiento

Giménez destacó como uno de los avances recientes la interconexión entre el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que permitirá realizar parte de los trámites de formalización de manera digital.

Asimismo, señaló que la plataforma Avanza Mipymes registró más de 3.000 solicitudes durante su primer mes de funcionamiento, dato que, según el funcionario, demuestra el interés de los pequeños empresarios por acceder a mecanismos de formalización y financiamiento.

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El Gobierno resalta crecimiento industrial

Por su parte, el viceministro de Industria, Javier Viveros, aseguró que el Producto Interno Bruto (PIB) industrial acumula nueve trimestres consecutivos de crecimiento y que la industria representa actualmente cerca del 20% del PIB nacional.

También destacó el desempeño del régimen de maquila, cuyas exportaciones crecieron un 32% este año, así como el aumento de inversiones mediante la nueva Ley de Inversiones, que ya registra cerca de US$ 400 millones en el primer semestre.

No obstante, el propio funcionario reconoció que Paraguay necesita acelerar la formación de técnicos especializados para responder a la demanda de industrias que buscan instalarse en el país y aprovechar ventajas competitivas como los menores costos de producción y los acuerdos comerciales.

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Diversificar la economía sigue siendo el reto

Viveros sostuvo que el país dejó de depender exclusivamente de productos tradicionales como la carne, gracias al crecimiento de sectores como autopartes, plásticos, alimentos procesados y servicios.

Aun así, insistió en que el siguiente paso pasa por desarrollar parques industriales, ordenar territorialmente la instalación de empresas y fortalecer la capacitación laboral para atraer inversiones de mayor valor agregado.

Inversión extranjera en niveles históricos

Desde la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Eduardo Gustale afirmó que la inversión extranjera directa alcanzó alrededor de US$ 1.200 millones, prácticamente el triple de los niveles registrados hace tres años.

Indicó además que actualmente llegan capitales provenientes de 68 países, frente a los cerca de 20 registrados en 2010. Brasil continúa siendo el principal inversor, seguido por Estados Unidos, Países Bajos, España, Argentina y Chile.

Aunque las autoridades sostienen que Paraguay reúne condiciones para consolidarse como una plataforma industrial para el Mercosur y otros mercados, los propios datos oficiales reflejan que el desafío continúa siendo transformar ese flujo de inversiones en más empleo formal, mayor productividad y una industrialización capaz de reducir las históricas brechas que aún limitan el desarrollo económico del país.