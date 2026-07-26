“Foro Mipymes 360″ abordará innovación, tecnología y desafíos de las mipymes paraguayas

El sector de las mipymes ganó bastante protagonismo en el país en los últimos años y tiene una incidencia significativa en el desarrollo económico nacional.

En ese sentido, este lunes se realizará la segunda edición del Foro Mipymes 360, un evento que apunta a reunir a más de 800 asistentes, con foco en la innovación y la transformación digital.

La iniciativa es organizada por la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes). Su presidente, Luis Tavella, mencionó que el principal encuentro de las micro, pequeñas y medianas empresas del Paraguay reunirá a referentes nacionales para impulsar la innovación, el crecimiento y la competitividad empresarial.

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El foro, un espacio para el intercambio de conocimientos

Añadió que el Foro se consolida como uno de los espacios más importantes para el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de negocios, promoviendo la transformación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la innovación, la tecnología y la capacitación.

“Con la segunda edición del Foro Mipymes 360 reafirmamos el compromiso del gremio con el crecimiento del ecosistema empresarial paraguayo, promoviendo espacios que contribuyan a la capacitación permanente, la innovación y el fortalecimiento del sector que impulsa el desarrollo económico del país”, destacó Tavella.

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Además de conocer las propuestas de las autoridades estatales para las microempresas, el gremio prepara una cargada agenda. Según el presidente, se abordarán temas como Meta y las estrategias digitales, Google y el posicionamiento empresarial. Además, se profundizará sobre sistemas tecnológicos y facturación electrónica, entre otros ejes.

“En cada charla trataremos de explicar cómo funcionan estas herramientas. También tendremos exposiciones para acceder al ámbito financiero, uno de los principales desafíos que enfrentan las mipymes”, acotó.

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Más de 800 asistentes

Asimismo, indicó que la organización prevé superar los 800 asistentes y reunir a más de 40 expositores. A su vez, destacó el espacio de networking orientado a fortalecer los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios para los participantes.

“Resaltamos la importancia de generar espacios que fomenten la innovación, la transformación digital, la formalización y el fortalecimiento del ecosistema empresarial”, expresó Tavella.

Bajo el lema “Conexión, innovación y crecimiento empresarial”, los participantes accederán a un programa de conferencias, paneles, casos de éxito y espacios de networking orientados a brindar herramientas prácticas para que las empresas puedan aumentar su competitividad y adaptarse a los desafíos del mercado actual.

El evento de las mipymes

El encuentro se desarrollará este lunes 7 de julio, de 08:30 a 18:00, en el Centro de Eventos del Paseo La Galería. La jornada reunirá a empresarios, emprendedores, autoridades, gremios, especialistas y profesionales comprometidos con el fortalecimiento del sector productivo nacional.

Importancia de las mipymes

Según datos del gremio, las mipymes representan aproximadamente el 98% del tejido empresarial del Paraguay, generan 8 de cada 10 puestos de trabajo y constituyen uno de los principales motores de la economía nacional.

En ese contexto, desde la organización resaltan que el Foro busca impulsar políticas, alianzas estratégicas e iniciativas que favorezcan el desarrollo sostenible del sector.