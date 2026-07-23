Argentina compró trigo paraguayo por primera vez y hay un motivo muy particular detrás

Hace algunos meses, desde Argentina advertían que sus industriales estarían interesados en importar trigo paraguayo, pese a que el vecino país tiene una importante participación en el comercio internacional de este cereal, algo que quedó evidenciado en sus últimas campañas.

Ante este escenario, la asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Sonia Tomassone, explicó a ABC que Argentina es un gran productor de trigo. De hecho, aseguró que es el principal proveedor de este cereal al Brasil.

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“Exportación casual de trigo”

Además, comentó que Argentina alcanzó un récord histórico de 27,8 millones de toneladas de trigo en la campaña 2025/2026, según la Bolsa de Cereales. Por ello, consideró que el envío de trigo paraguayo respondió a una “exportación casual de oportunidad", que al cierre de junio totalizó 672 toneladas.

Si bien Argentina logró una producción récord, según datos oficiales, desde el sector agrícola paraguayo indican que ese elevado volumen afectó la calidad de su grano, especialmente el contenido de proteína.

Al obtener un alto rendimiento por hectárea, cayó la calidad del cereal. Por ello, los industriales argentinos buscaban trigo de mejor calidad para mezclarlo con el de producción local. En ese contexto, el trigo paraguayo es considerado por referentes del sector como un “grano mejorador”.

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Calidad del trigo paraguayo

“La calidad del trigo paraguayo es su principal característica (trigo pan mejorador). Quizás precisaron para mezclarlo con el argentino para mejorar su calidad”, reiteró Tomassone.

En el caso de Paraguay, recordó que la producción anual de trigo oscila entre 1,1 y 1,3 millones de toneladas, dependiendo de las condiciones climáticas. Agregó que el consumo interno se sitúa en torno a las 750.000 toneladas, por lo que queda un margen reducido para la exportación, que se dirige principalmente a Brasil.

Desde Capeco indicaron que Brasil sigue siendo el principal destino del trigo paraguayo debido a las mejores condiciones comerciales y a la cercanía geográfica, lo que facilita la logística mediante el transporte terrestre.

Exportación de trigo al cierre del primer semestre

De acuerdo con el reporte de comercio exterior de Capeco, entre enero y junio de este año fueron enviados 425.178 toneladas de trigo, 71% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando embarcaron 248.810 toneladas.

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Este incremento permitió el ingreso de US$ 92,4 millones entre enero y junio de 2026, frente a los US$ 60,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, el aumento, por lo tanto, fue del 52%.

En cuanto a los destinos, Brasil se mantiene como el principal comprador al atraer el 99% de los envíos, mientras que el 1% restante se distribuyó entre Bolivia, Argentina y Uruguay, informaron desde el gremio.

Empresas exportadoras de trigo

El top 10 de exportadores está encabezado por Nativa (16%), seguido por Agrofértil (12%), Cooperativa Pindó (8 %), Sumar y Cooperativa Colonias Unidas (7% cada una), Ovetril, Unexpa y Agrosilo Santa Catalina (6% cada una), Lar (4%) y Francisco Vierci (3%). En total, 38 empresas fueron responsables de las exportaciones del trigo de la zafra 2025 hasta junio de 2026.

Siembra de la campaña 2026

Para la nueva campaña triguera, que esta en marcha, desde el sector estiman que el área de siembra disminuirá entre un 10% y un 15% con relación al año pasado. Aun así, esperan que la superficie sembrada alcance al menos las 300.000 hectáreas.

Explicaron que la reducción se debe, por un lado, a que en el norte del país el maíz ocupó gran parte del área disponible, dejando menos superficie para el cultivo de trigo. Además, señalaron que todavía se dispone de importantes volúmenes de trigo almacenados en los silos, situación que también desincentiva la producción.